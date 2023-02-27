Kahramanmaraş'ta çizgi film kahramanları depremzede çocuklar için sahne aldı

Bugün Kabine Toplantısı var mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen çocuklar için müzikal gösterimi yapıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesince, Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Atatürk Parkı'na kurulan çadır kentte çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Ahşap boyama ve yüz boyama gibi atölye etkinliklerinin yapıldığı alanda, çocuklara pamuk şeker, patlamış mısır, çikolata ve meyve suyu ikramında bulunuldu. Çocuklara ayrıca boyama ve hikaye kitapları ile çeşitli oyuncaklar hediye edildi.

Etkinlik kapsamında çocukların sevdiği çizgi film kahramanları sahne aldı. Müzikal gösteriyi ilgiyle izleyen çocuklar, bir nebze olsun depremin etkisinden uzaklaşarak keyifli vakit geçirdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın talimatıyla şu ana kadar Hatay, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen etkinlikler, depremlerden etkilenen diğer illerde de gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.