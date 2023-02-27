Kahramanmaraş'ta lise ve üniversite adayları için Destekleme ve Yetiştirme Kursları açıldı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından kurulumu tamamlanan 45 merkezde, 8. sınıf ve 12. sınıf öğrencileri için Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) başladı.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Vali Saim Çotur Stadı çadır alanında yaptığı açıklamada, il genelinde Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının sayısının yapılacak yeni çadırlarla artırılacağını söyledi.

Coşkun, eğitimin önemine işaret ederek, "Kurulumu beklenen 60 çadır, ilimize ulaştığında toplamda 105 çadırda eğitimlerimiz devam edecektir. Ayrıca, öğrencilerimize sınavlara hazırlık sürecinde destek olmak amacıyla kaynak kitaplarımız da ulaştırılmıştır." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle ihtiyaç duyulan ilçelerde 73 gönüllü öğretmenin kurslarda görevlendirildiğini belirten Coşkun, "İlimizde sınava hazırlanan tüm 8. ve 12. sınıf öğrencilerimizin hepsine ulaşılarak DYK kursları talep etmeleri durumunda bu kurslarımız açılmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

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