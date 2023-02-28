Enkaz kaldırma çalışmaları özel sektörle hızlanacak

KAHRAMANMARAŞ (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından şehirdeki enkaz kaldırma çalışmaları özel sektörün de devreye girmesiyle hızlanacak.

Ağrı Valisi ve Kahramanmaraş Koordinatör Valisi Osman Varol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, bu acıyı yaşayanlara, tüm ülkeye geçmiş olsun dileklerini ifade etti.

Depremin ardından öncelikli hedefin arama kurtarma çalışmaları olduğunu belirten Varol, bu çalışmalar insan bazlı yapılmakla beraber mutlaka yanında çok ciddi bir makine desteğine ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Varol, "Hele böyle yıkıntı sayısının, hasarın çok fazla olduğu operasyonlarda ciddi de bir araç parkı gerekiyor." dedi.

Kahramanmaraş'taki çalışmalar için hemen şehrin kenarındaki DSİ Bölge Müdürlüğü kampüsünü kullandıklarını dile getiren Varol, şöyle konuştu:

"Burada özellikle güçlü araç parkı bir noktada toplanarak, üzerine gönüllülerden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından araçlar takviye edilerek operasyon merkezi olarak burası seçildi. AFAD ve koordinasyon tırının içinden bu operasyon yürütülüyor. Arama kurtarma çalışmalarının ve tüm sahadaki çalışmaların maksimum olduğu dönemde burada 300'ü büyük iş makinesi olmak üzere vinçlerden, küçük iş makinelerinden, pikaplardan, kamyonlardan oluşan 1700'e varan araç sayısına ulaşıyoruz."

Arama kurtarma çalışmaları ilerledikçe enkazın bir kısmının da kaldırıldığını anlatan Varol, binalardaki cenazeler kaldırıldıkça sonrasında binaların adli süreçlerinin tamamlandığını bildirdi. Varol, "Bütün binalardan adliyemiz numuneler, karotlar aldı. Oradaki adli bilirkişi heyetleri de çalışmalarını tamamladıktan sonra burada bir mekanizma kurduk. Bu mekanizma arama kurtarma çalışmalarının tamamlanması, adli sürecin tamamlanması, araç parkından yönlendirilen kamuya ait araçlarla enkaz kaldırılması, önceden belirlenmiş enkaz sahasına bunların dökülmesi şeklinde devam etti." dedi.

Şehrin yavaş yavaş normal hayatına dönmesiyle beraber araç sayısını belirli bir noktaya kadar küçülttüklerini belirten Varol, şu bilgileri verdi:

"Gönüllü araçların bir kısmı çekilmiş oldu ama yine de çok güçlü bir araç filosuyla burada devam ediyoruz. Enkaz çalışmaları başladığından beri ortalama olarak 325 kamyon, 80 ekskavatörle merkez bölgesinde çalışmalar devam ediyor. Bu araçların büyük çoğunluğu DSİ Bölge Müdürlüğümüze ve diğer DSİ Bölge Müdürlüklerine ait araçlar. Bunların yanında kiralayarak ilave ettiğimiz kamyonlar var. Özellikle ekskavatörde çok sıkıntımız yok ama kamyon sayısını sürekli artırmaya gayret ediyoruz. Toplamda bugüne kadar 410 bin ton enkaz, moloz kaldırmış olduk."

- Bir gün önce plan yapılıp enkaz sahiplerine haber veriliyor

Vali Varol, enkaz kaldırma yapılırken bir gün önceden çalışma planı hazırlandığını ve enkaz sahiplerine bilgi verilerek başında olmalarının sağlandığını söyledi. Varol, şunları kaydetti:

"Enkazdan kurtarabildikleri kadarıyla alabilecekleri birtakım değerli malzemeleri, eşyaları oluyor. İş makinesi operatörlerimizle birlikte, güvenlik güçlerimizle birlikte enkazın başında bekliyorlar. Enkaz dikkatli şekilde kaldırılarak almak istedikleri malzemeleri almaları sağlanıyor. Daha sonra da enkazlar moloz döküm sahasına gidiyor.

Süreci hızlandırmak noktasında bakanlığımızın da kararıyla acil yıkılacak binalar için üç gün önce Kahramanmaraş 5 bölgeye ayrılarak her birinde belirli sayıda acil yıkılacak bina için ihaleler gerçekleştirildi, sözleşmeler imzalandı. Bunları özel sektör yıkacak ve kaldıracak. Ayrıca da dün ve bugün DSİ'mizin kamu kaynaklarıyla merkezde yaptığı işi biraz daha kırsal da dahil yapmak üzere 5 bölge şeklinde enkaz kaldırma ihaleleri de yapıldı. Bugünden itibaren artık çok güçlü bir biçimde özel sektör de alana girmiş olacak ve çok hızlı biçimde enkazları kaldırıp arkasından vatandaşımızın normal hayata dönmesi için gereken adımları atmaya çalışacağız."

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