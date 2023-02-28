Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elbistan Afet Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (2)

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Deprem tehdidi altındaki şehirlerimizin tamamında kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırarak binalarımızın yıkıldığı, insanlarımızın altında kaldığı dönemi sona erdirmek için tüm gücümüzle çalışacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde depremzedeleri ziyaretinin ardından Elbistan Afet Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, TOKİ'nin, deprem sınavını, yaptığı binaların ön hazırlıkları, inşa kalitesi, depreme dayanıklılığı başta olmak üzere her alanda alnının akıyla verdiğini belirtti.

Daha önce meydana gelen afetlerin ardından Van, Bingöl, Erzincan, Malatya ve İzmir'de yıkımın izlerinin hızla silindiğini hatırlatan Erdoğan, "Birçok ilimizde bunları gerçekleştirmek suretiyle yeni konutları da bu standartlarda inşa edeceğiz. Zemin artı 3 veya 4 kat şeklindeki binalarda, 3 oda 1 salon olarak inşa edilecek konutlarımız, şehirlerimizin kendi mimarileriyle uyumlu şekilde planlanıyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, fay hattı ve zemin sıvılaşması olan yerlerde yapılaşmaya izin vermemekte kararlı olduklarını söyleyerek, "Bunun için yeni yerleşim yerlerini, ovalardan dağlara doğru kaydırıyoruz. Sadece konut değil altyapısı, okulu, camisi, sağlık merkezi, çarşısı, parkı, spor alanıyla yepyeni hayat alanları inşa ediyoruz, inşa edeceğiz. Şimdilik çadır kentler, konteyner kentler, şehir içinde ve diğer yerlerde kira, kamu tesislerinde misafir etme gibi geçici barınma imkanı sağladığımız vatandaşlarımızı eskisinden daha güzel evlere kavuşturacağız." şeklinde konuştu.

Teknik ve sosyal alanlarda çalışan tüm bilim insanları, mimarlar ve mühendislerle birlikte bunun gayreti içinde olduklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ülkemizin demokrasi ve kalkınma atılımlarını gerçekleştirmiş bir yönetim sıfatıyla deprem bölgemizi yeni baştan inşa etmek de inşallah bizlere nasip olacaktır. Deprem tehdidi altındaki şehirlerimizin tamamında da kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırarak binalarımızın yıkıldığı, insanlarımızın altında kaldığı dönemi sona erdirmek için tüm gücümüzle çalışacağız. Yaşadığımız bu büyük felaketin deprem gerçeğini herkese, hepimize tekrar hatırlattığına inanıyorum. Özellikle kentsel dönüşüm projelerimizin ülkemiz açısından ne kadar vazgeçilmez olduğunu hep beraber tecrübe ettik. Artık her kim zehirli diliyle veya insanlarımızı tahrik etmek suretiyle bu işleri engellemeye kalkarsa doğrudan milletimizi ve ülkemizi sırtından hançerlemiş olacaktır."

- "Kimsenin milletimize yeni bedeller ödetmesine müsaade etmeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin yeni acılara tahammülü olmadığının altını çizerek, "Biz de ideolojik veya keyfi sebeplerle kimsenin milletimize yeni bedeller ödetmesine müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Deprem bölgesindeki tüm il, ilçe ve köyleri ayağa kaldırırken diğer bölgelerde aynı tehdit altındaki yerleri de süratle dönüştüreceklerini söyleyen Erdoğan, "Rabb'im ülkemizi ve milletimizi daha büyük felaketlerden, belalardan, kazalardan korusun. Rabb'im bizleri bir daha böyle musibetlerle imtihan etmesin." diye konuştu.

- "Her şey kısa süre içerisinde gelişecek ve düzelecek"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de depremler nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Elbistan'da devletin kararlı ve azimli şekilde bulunduğunu, bu ziyaretin anlamının çok büyük olduğunu belirten Bahçeli, her şeyin kısa süre içerisinde gelişeceğini ve düzeleceğini, tekrar yaşanabilir bir kent haline dönüleceğini dile getirdi.

- "Bu zorluğu da birlik, beraberlik ve kardeşlikle aşacağız"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.

Devlet millet dayanışmasının en önemli örneklerinden birinin depremlerin hemen ardından sergilendiğini kaydeden Destici, "Bizler Büyük Birlik Partisi camiası Alperenler olarak hem sizlerin yanında hem Cumhurbaşkanı'mızın hem devletimizin hem ülkemizin hem de milletimizin yanındayız. Bu zorluğu da inşallah kim ne derse desin yine birlik, beraberlik ve kardeşlikle aşacağız." dedi.

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