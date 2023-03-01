Mehmetçik, ilk depremin merkez üssü Pazarcık'ta vatandaşın yanında

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - SERDAR AÇIL - Kara Kuvvetleri Komutanlığı 7. Komando Tugay Komutanlığına bağlı askerlerce 6 Şubat'taki ilk depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde kurulan çadır kentteki seyyar mutfakta, 3 öğün 4 bin 500 kişilik yemek hazırlanıyor.

Hudut güvenliği ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki faaliyetler için Kilis'in Elbeyli ilçesinde konuşlu bulunan 7. Komando Tugayına bağlı askerler, depremin ardından hazırlıklarını tamamlayarak Kahramanmaraş'a hareket etti. Şehre ulaşan Mehmetçik, taburlar halinde kentin farklı noktalarında görevlendirildi.

Fuar merkezinde görev alan tabur, burada depremzedeler için 500 çadır kurdu, yatak, battaniye ve sobaları çadırlara dağıttı, giyecek ve gıda yardımını organize etti.

Daha sonra depremin merkez üssü Pazarcık'a geçen komandolar, ilk etapta Narlı Mahallesi'nde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından temin edilen 350 çadırlık bir çadır kent kurdu.

Depremden etkilenen 1750 vatandaşın barındığı çadır kentte okul, revir, eczane, berber ve banyo da bulunuyor.

Çadır kentte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı uzmanların görev yaptığı psikososyal destek çadırı da yer alıyor.

- Mehmetçik seyyar mutfak ve fırın da kurdu

Çadır kentte seyyar mutfak ve fırın da kuran Mehmetçik, 4 bin 500 kişilik yemek hazırlayarak depremzede vatandaşlara 3 öğün dağıtıyor.

Milli Eğitim Bakanlığının gönüllü öğretmenlerinin görev yaptığı anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise ile sınavlara hazırlık kursu da bulunan çadır kentteki okullarda 14 öğretmen ve idareci görev yapıyor.

Depremzede vatandaşlara kömür, su, battaniye ve soba dağıtan komandolar, Pazarcık'ta 7 gün 24 saat usulüyle devriye görevi yürüterek asayişi de sağlıyor.

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