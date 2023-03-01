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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Azerbaycan arama kurtarma ekibinin bir bölümü Kahramanmaraş'tan ayrıldı

AA

Azerbaycan arama kurtarma ekibinin bir bölümü Kahramanmaraş'tan ayrıldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Azerbaycan'dan "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'taki arama kurtarma çalışmalarına katılan ekibin bir bölümü, kentten ayrıldı.

Pazarcık ve Elbistan merkezli, 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Azerbaycan'dan Kahramanmaraş'a gelen yaklaşık 760 arama kurtarma personelinden 238'i, törenle ülkelerine uğurlandı.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakan Yardımcısı Etibar Mirzayev, Kahramanmaraş AFAD Koordinasyon Merkezi bahçesinde düzenlenen törenin ardından AA muhabirine, depremlerin hemen ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla 760 personelin görev aldığı kurtarma ekibi oluşturduklarını ve Türkiye'ye ulaşarak çalışmalara katıldıklarını söyledi.

Her sabah hem Türkiye hem Azerbaycan halkına, tüm dünyada yaşayan Türk halklarına dua ederek uyandıklarını aktaran Mirzayev, depremlerde yaklaşık 14 milyon insanın yuvasının dağılması nedeniyle bir Türk olarak kalplerinin sızladığını dile getirdi.

Ekiplerin ilk günden itibaren üç vardiya halinde 24 saat prensibiyle çalıştıklarını anlatan Mirzayev, şöyle devam etti:

"Ekiplerimiz arama kurtarma çalışmaları kapsamında 53 kişiyi canlı çıkardı, bunların 17'si çocuk. 755 ceset çıkardı, bunun da 174'ü çocuk. Bunun yanında Kahramanmaraş'ta iki sahra hastanemiz var. 2 binden fazla kişi orada tedavi edildi. 114 kişiden oluşan ekibimiz de Hatay'da bulunuyor. İlk geldiğimizde karşılaştığımız manzara çok dehşetliydi. İnsanların çığlığı, diğerlerinin bir şeyler yapma gayreti kalbimizi sızlattı. Türk halkı kahraman bir halktır, savaşan halktır, her zaman birlik olan halktır. Türkiye'nin kederi bizim kederimiz, sevinci bizim sevincimizdir. Bu deprem sadece Türkiye'de olmadı, aynı zamanda Azerbaycan'da oldu. Hepimizin kalbi sızlıyor. Azerbaycan halkı 7'den 70'e gece gündüz bu depremin yaralarını sarmak için uğraşıyor. İlk gelen ekip Azerbaycan ekibidir, son giden ekip de yine biz olacağız."

Mirzayev, sahra hastanelerinin yanı sıra altı noktada çadır kent oluşturduklarına işaret ederek, "Kahramanmaraş'ta 830 çadır kurduk. İçinin tüm eşyalarını döşedik ve ekiplerimiz her gün orada yemek dağıtımı yapıyor. Azerbaycan'dan gelen 100 kişilik genç gönüllerimiz var." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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