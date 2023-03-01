Enkaz kaldırma çalışmalarının görünmeyen kahramanları

KAHRAMANMARAŞ (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma ve enkaz kaldırmada kullanılan çok sayıda iş makinesi, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün bakım ekipleri tarafından sürekli aktif tutuluyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, DSİ'nin Kahramanmaraş bölgesindeki çalışmaları, 22. Bölge Müdürlüğünün imkanları kullanılarak oluşturulan Mobil Koordinasyon Tırı vasıtasıyla yönetiliyor. Enkaz kaldırma çalışmaları için DSİ'nin görevlendirildiği bölgelere iş makineleri yönlendirilerek çalışmalar koordine ediliyor. İş makinelerinde çalışmalar sırasında yaşanan sorunlar ve arızalar da buraya iletiliyor. Aracın özelliğine ve arızanın durumuna göre mobil ve sabit bakım ekipleri müdahalede bulunarak çalışmaların en kısa sürede devam etmesini sağlıyor.

DSİ 18. Bölge Müdürlüğü (Isparta) Atölye Başmühendisi Makine Mühendisi Oğuzhan Alanlı, AA muhabirine, deprem bölgesine gönüllü olarak geldiklerini ve Kahramanmaraş'taki 20. Bölge Müdürlüğü kampüsüne konuşlandıklarını söyledi.

Sahada 300'e yakın kamyon, 80 ekskavatör, 16 dozerle çalıştıklarını belirten Alanlı, "Dolayısıyla 400'e yakın iş makinesi var. Bu iş makinelerinin bakım, lojistik, yedek parça ihtiyaçları bulunuyor. Kahramanmaraş'taki atölye hasar aldığı için farklı bölgelerden gelen çeşitli tamir bakım ekipleri burada görev alıyor. 6 seyyar tamir ekibimiz var. Bursa ekibimiz sabit olarak hizmet veriyor. Atölye hasarı aldığı için atölyenin önünde konuşlandılar ve tamir bakım hizmetleri yapılıyor." dedi.

- "Personelimiz gece gündüz kavramı olmadan çalışıyor"

Paletli iş makinelerine yerinde müdahale edildiğini dile getiren Alanlı, şöyle konuştu:

"Sadece DSİ değil, tüm kamu kurumları ve AFAD'a kayıtlı özel sektör iş makineleri var burada. Onların da bütün tamir, bakım, onarım, yedek parça temini, lojistik, akaryakıt ihtiyaçlarının karşılanması gibi işlemler burada yapılıyor. 6 ekipte, farklı bölgelerden gelen yaklaşık 40 tamir bakım personelimiz var. Bu tamir bakım personeliyle araçları aktif halde tutmak için özverili şekilde personelimiz gece gündüz kavramı olmadan çalışıyor. DSİ'nin önemini burada bütün Türkiye görmüş oldu. Sahada baktığımızda ilk andan itibaren DSİ güçleri yer aldı. DSİ, sadece taşkın tesisleri, su yapıları inşasıyla sınırlı kalmıyor, doğal afette de aktif şekilde, özellikle bu makine parkıyla hızlı şekilde yer aldı ve müdahale etti. O nedenle DSİ'nin mensubu olduğum için gurur duyuyorum, burada olmaktan da huzurlu ve mutluyum. Kendi alanımızda ne kadar faydalı olabilirsek o kadar fayda sağlamak için buradayız."

DSİ ekiplerinin de afetzedeler gibi çadır ve konteynerlerde kaldığına işaret eden Alanlı, bakım onarım sürecinin işleyişine ilişkin şu bilgiyi verdi:

"Hemen hızlı bir şekilde organize olduk. İletişim grupları kuruldu. Operatör ve şoför gruplarımız arıza bildirimlerini oradan yapıyorlar. Arızanın durumuna göre ilgili ekibimizi yerinde çalışmak üzere oraya sevk ediyorum. Yedek parça teminini Kahramanmaraş bölgesinden yapıyoruz. Yedek parça satıcıları her ne kadar depremzede olsalar da görevlerinin başında ve işlerini yapıyorlar. Yedek parça temin ederek ilgili ekipleri sahaya sevk ediyoruz. Yerinde tamir bakım işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Bir kısmını da burada atölyenin önünde yapmaya çalışıyoruz."

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