Konteyner kentlerdeki depremzede çocuklara oyun alanlarında psikososyal destek sağlanıyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - İSMET KARAKAŞ - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde kurulan konteyner kentlerde depremzede çocuklar için oluşturulan oyun alanlarında çocuklara ve ailelerine psikososyal destek veriliyor.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen bölgelerde konteyner kentler kuruluyor.

Barınma ve temel ihtiyaçlarının karşılandığı konteyner kentlerde kalan depremzedelere, psikososyal destek sağlanmaya da devam ediliyor.

Bu kapsamda, Elbistan'da kurulan konteyner kentte de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personelince çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Çocuklarla oyunlar oynayan bakanlık personeli, ailelere de psikososyal destek sağlıyor.

Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli sosyolog Ayten Gülünay, AA muhabirine, depremin ardından Elbistan'a geldiklerini bildirdi.

Özellikle çocuklara destek vermeye çalıştıklarını kaydeden Gülünay, oyun terapileri, drama, tiyatro etkinlikleri, sinema ve sportif aktivitelerle çocukları adapte etmeye çalıştıklarını bildirdi.

Önemsedikleri bir konunun da ebeveynler olduğunu, gerektiğinde psikolog ve psikiyatrlara yönlendirme yaptıklarını belirten Gülünay, şunları kaydetti:

"Bizim önemsediğimiz bir şey var ki ailelerin de bir şekilde çocuklar olmadan kendini dinlemeleri, beraber sohbet etmeleri, biraz boşalım sağlamaları. Bunlar bizim açımızdan önemli. O yüzden çocuklarla sık sık görüşmeler yapıyoruz oyun oynarken. Düşüncelerini alıyoruz. Yardımcı olabileceğimiz noktalar varsa bunları belirliyoruz. Burada psikiyatrlarımız var, psikolog arkadaşlarımız var. Gerektiği takdirde onlara da yönlendirme yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar bu havayı olumluya çevirmeye çalışıyoruz."



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