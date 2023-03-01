Depremde evi ağır hasar gören aileye kurtardıkları iki muhabbet kuşu moral oluyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - FATİH MEHMET KÜRKÇÜ/TUNAHAN AKGÜN - Kahramanmaraş merkezli depremlerde evi ağır hasar gören aile, kurtardıkları iki muhabbet kuşuyla çadır kentte kalıyor.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'taki depremlerde iki katlı müstakil evlerinden 4 çocuğu ve eşini çıkaran 32 yaşındaki Alican Şıpal, ardından yeniden eve girerek iki muhabbet kuşunu da yanına aldı.

Depremin ardından Kahramanmaraş Fuar Merkezi'ndeki çadır kentte kalan Şıpal ailesi, evlerinde yaşayamasalar da yaklaşık beş yıldır baktıkları muhabbet kuşlarının yanlarında olmasıyla teselli buluyor.

Alican Şıpal, AA muhabirine, deprem sırasında büyük korku yaşadıklarını belirterek, "Gece su içmek için mutfağa yönelmiştim. Deprem olduğunu hissedince eşimi uyandırdım. Sarsıntıdan evin duvarları yarıldı." dedi.

Çocukları ve eşini hemen dışarı çıkardığını anlatan Şıpal, "Ardından geri dönüp kuşları da aldım. Ne kadar riskli olursa olsun, insan evladı nasıl kendi canını düşünüyorsa bu hayvanların da canı değersiz değil. Onları da düşünmemiz lazım. Bu sadece kuşlar için değil, bütün hayvanlar için geçerli." ifadesini kullandı.

Şıpal, depremden kurtuldukları için şükrettiklerini dile getirerek, ailesinin yanı sıra kuşlarının da kurtulmasının kendilerini sevindirdiğini, çalışıp evi ve eşyalarını yine alabileceklerini söyledi.

"Maviş" diye sevdikleri muhabbet kuşlarının kendilerine moral kaynağı olduğuna işaret eden Şıpal, "Kuşların yaşaması bize moral oluyor. Bunlarla stres atıyoruz, bir sevinç kaynağı oluyorlar." dedi.





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