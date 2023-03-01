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Kahramanmaraşlı emekli imam, afetzede çocuklara söylediği "Ali Baba" şarkısıyla gönüllere dokundu

AA

Kahramanmaraşlı emekli imam, afetzede çocuklara söylediği "Ali Baba" şarkısıyla gönüllere dokundu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta depremzede çocukları oyun saatine davet ederken şarkı söylediği görüntülerle gündeme gelen emekli imam Ömer Faruk Şirikçi, çocukları ve ailelerini mutlu etmenin sevinciyle çalışmalarını sürdürüyor.

Psikologların düzenlediği oyun saatine çağrı için "Ali Baba'nın Çiftliği" çocuk şarkısını söylediği görüntüler sosyal medyada beğeni alan Şirikçi, miniklerin yüzünü güldürmesiyle ilgili AA muhabirine konuştu.

Kahramanmaraş'ta doğup büyüdüğünü ve 47 yıl görev yaptıktan sonra emekliye ayrıldığını anlatan Şirikçi, din görevlilerinin halkla iç içe olduğunu belirtti.

Şirikçi, Saçaklızade Vakfı olarak kurdukları aşevlerinde insanlara hizmet ettiklerini, çadır mescitlerde de namaz dışındaki vakitlerde çocukları depremin olumsuz etkilerinden uzak tutmaya çalıştıklarını ifade etti.

Çocuklara yönelik program yapmak isteyen İstanbul Aile Vakfı gönüllüsü psikologlara yardımcı olmaya çalıştığını söyleyen Şirikçi, travma nedeniyle ailelerin göndermek istemediği çocukları nasıl toplayacağı konusunda çözüm düşündüğünü kaydetti.

- "Ülkemiz insanı hakkında olumlu netice aldığımızı düşünüyorum"

Şirikçi, aklına "Ali Baba'nın Çiftliği" adlı şarkının geldiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Onu söyleyince gerçekten çocukların çok hoşuna gitti. Çok doğaçlama bir şeydi. Çıkış noktası bu. Psikolog uzmanlar geldiler. Ben de yardımcı olabileceğimizi söyledim, halkı davet ettim. İyi ki davet etmişiz, iyi ki onlar buradaymış. Fevkalade güzel programlar yapıyoruz. Bugün 4'üncü gün. Çocuklar koşarak geliyorlar, çok sevinçliler, aileler çok mutlular."

Sosyal medya kullanmadığına değinen Şirikçi, şarkı söylediği görüntülere yapılan yorumlara ilişkin, "Yaptığımız işin dinimize, milletimize, devletimize katkısı oluyorsa bundan büyük mutluluk duyarım. Ben yorumları görmüyorum ama bana 'şunu söylemişler' diye aktarıyorlar. Baktığımda genel olarak hem dinimiz hakkında hem ülkemiz insanı hakkında olumlu netice aldığımızı düşünüyorum. Bu da bize yetiyor zaten." diye konuştu.

- Çocukları anlamak için oyun diliyle iletişim kuruyorlar

İstanbul Aile Vakfı Başkanı Sami Yılmaz, deprem bölgesindeki imarın belli bir zamanda yapılabileceğini ancak aile fertlerini, yakınlarını kaybeden çocukların imarının ise daha zor olabileceğini dile getirdi.

Şu anda 5 bölgede çocuklar özelinde çalışma yaptıklarını bildiren Yılmaz, kısa sürede bu hizmeti 10 bölgeye çıkaracaklarını ve sürekli hale getireceklerinden bahsetti.

Gönüllü psikolog Zahit Erkılıç, depremlerin ardından 3 kişilik ekiple kente geldiklerini, yaraların sarılması için çocuklarla ilgilendiklerini söyledi.

Erkılıç, çocukları anlamak için oyun diliyle iletişim kurduklarına dikkati çekerek, "İnşallah bunun uzun vadeli proje olması hedefindeyiz. Şu anda da ilk temellerini atmış bulunuyoruz. Çocuklardan da çok güzel geri dönüşler aldık. Aileler de bu durumdan gayet memnunlar." ifadesini kullandı.

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