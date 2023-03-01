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Kahramanmaraş'ta konteyner ve çadır kentlere yerleştirilen depremzedelerin ihtiyaçları karşılanıyor

AA

Kahramanmaraş'ta konteyner ve çadır kentlere yerleştirilen depremzedelerin ihtiyaçları karşılanıyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından oluşturulan konteyner ve çadır kentlere yerleştirilen depremzede ailelerin ihtiyaçları görevlilerce karşılanıyor.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Karacasu Kampüsü'nde kurulan 117 konteynerde 526 kişi, Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde kurulan 700 çadırda 7 bin kişi yaşıyor.

Depremde evi ağır hasar gören Ali Tolungüç, AA muhabirine, inşaat sektöründe uzun yıllar çalıştıktan sonra emekli olduğunu ve üç çocuğunun bulunduğunu, deprem sonrası eşi ve kızıyla 4 gün önce konteyner kente yerleştiklerini söyledi.

Deprem sırasında namaz kılmak için uyandığını anlatan Tolungüç, "Daha sonra yatağa geri uzandım biraz erken diye. Yağış vardı hanım da pencereden bakıyordu. Kulaklarımda cihazım olmasa duymuyorum. Önce uçaksavar gibi bir ses geldi. O an karyolanın kenarına çöktük kelimeişehadet getirdik, başka bir şey yapamadık. Deprem durunca aşağı indik." dedi.

Tolungüç, evinin depremde oturulamaz hale geldiğini, eve girilmesine izin verilmediğini belirterek, bir süre araçlarında yaşadıklarını, konteyner kente yerleştiklerinde ise kısa sürede ihtiyaç duydukları tüm yaşam malzemelerinin sağlandığını söyledi.

Bir depremzede olarak kendilerine sunulan hizmetten memnun olduğunu ifade eden Tolungüç, "Ben yurt dışında da çalıştım, bu düzeni, bu çalışmayı görmedim. Ömrüm şantiyelerde geçti. Şimdi şu çocukların çalışmasına bakıyorum. Kimi kablolarla, kimi kanalizasyonla, elektrikle... Geliyorlar, 'Abi bir sıkıntın var mı? Su kaçağı var mı? Elektriğin çalışıyor mu?' Yani gelen soruyor, giden soruyor. Böyle bir çalışma var. Gerçekten çok hoşuma gitti." diye konuştu.

Devletin tüm imkanları kendilerine sağladığını, üç öğün yemek verildiğini, konteyner içinde ise ihtiyaçları olan her şeyin düşünüldüğünü dile getiren Tolungüç, şöyle devam etti:

"Yurt dışında büyük şirketlerde çalıştım böyle bir şey görmedim. Buyurun bakın. Arı gibi bir çalışma var. Yemeğimize, suyumuza, battaniyemize, döşeğimize kadar iğneden ipliğe hepsi var. Allah razı olsun."

- "Bir ihtiyacımız yok, devlet bakıyor gerçekten"

Evli ve 4 çocuk babası, fabrika işçisi Melih Yıldız ise evinin hasar görmesi nedeniyle yaklaşık iki hafta önce çadır kente yerleştirildiğini belirterek, "Çok şükür. Yiyecek, içecek, su, erzak, soba, battaniye her şeyimiz karşılanıyor. Bir ihtiyacımız yok, devlet bakıyor gerçekten." ifadelerini kullandı.

Devletin kendilerini sahipsiz bırakmadığını vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Allah razı olsun devletimizden. Banyo, tuvaletler var. Çocukların oynayacağı yerler var. Çocuklar için kırtasiye, kitap... Cami olsun hepsi ayarlandı. Çok şükür şu anda iyiyiz. Buna şükür diyoruz. Allah razı olsun devletimizden. Bütün kurumlar burada. Sağ olsun askerimiz de 7-24 burada. Devletimizden de askeriyemizden de Allah razı olsun."

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