Kahramanmaraş'ta depremzede öğrencilere "uyum eğitimi" veriliyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen ve 11 ili etkileyen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta kurulan çadır kentte birleştirilmiş sınıflarda "uyum eğitimi" başladı.

Batıpark Çadır Kente yerleştirilen ailelerin çocuklarına uyum eğitimi verilmesi için "çadır sınıf" oluşturuldu.

Mehmetçik Çadırı'nda müstakil ana sınıfı dışında 1. 2. 3. ve 4'üncü sınıflar bir arada eğitim görüyor.

Sosyal etkinlikler kapsamında başlatılan uyum eğitimleriyle çocukların depremin travmatik etkisinden uzaklaştırılması ve günlük hayata daha hızlı adapte olmalarının sağlanması amaçlanıyor.

Sınıfa dönüştürülen çadırda görevli öğretmen Ahmet Yavuz, 70 öğrencinin eğitim aldığını söyledi.

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