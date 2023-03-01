KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kahramanmaraş'ta konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kahramanmaraş'ta konuştu:

AA

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kahramanmaraş'ta konuştu:

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'nin her zamanki gibi güçlü olduğunu ve yaralarını kısa zamanda saracağını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü'nde kurulan çadır kenti ziyaret eden Tatar, burada yetkililerden bilgi aldı, depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti, çocuklarla ilgilendi ve mobil fırından ekmek dağıttı.

"Sizlerin acısı bizlerin acısı." diyen Tatar, gelişmeleri yakından izlediklerini ve Türkiye için dua ettiklerini belirtti.

Tatar, depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kısa sürede yapılan çalışmaların takdire şayan olduğunu söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak Türkiye'ye bakarak geleceğe baktıklarını vurgulayan Tatar, "Çünkü umudumuz, Türkiye'yle birlikte Doğu Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güçlenerek Kıbrıs Türk halkına bir gelecek ve umut vadetmesidir. Dolaysıyla bizim inancımız odur ki Türkiye Cumhuriyeti her zaman olduğu gibi güçlüdür ve güçlü bir şekilde bu yaralarını saracaktır. Yaraların sarılmasıyla burada yapılacak olanlar bir eser halinde geleceğe umudu ve ışığı saçacaktır." diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yılında bu zorlukları aşacağını ve yaralarını saracağını vurgulayan Tatar, yaraların sarılması için olağanüstü bir gayret gösterildiğini söyledi.

- "Sizlerin acısı bizlerin acısıdır"

Tatar, depremde KKTC'li öğrencilerin de hayatını kaybettiğini anımsatarak, "Biz Kıbrıs Türk halkı olarak her zaman tasada ve kıvançta Türkiye ve Anadolu ile sizlerle olduk. Dolayısıyla sizlerin acısı bizlerin acısıdır. Sizlerin mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. İnanıyorum ki, en yakın bir tarihte Türkiye'de bu deprem bölgelerinde yapılan çalışmalarla hayatın normale döneceği ve geleceğe umutla bakabileceğimiz bir durumu tekrar yakalayabileceğiz." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs'ın da deprem bölgesi olduğunu aktaran Tatar, bundan sonraki süreçte yapılacak binalarda gerekli tedbirlerin alınmasıyla böyle yıkımların yaşanmadığı bir sürecin inşa edileceğini dile getirdi.

Tatar, "Birlikte yaşadığımız bu acıyla esasında daha da kenetlenmiş durumdayız. Burada irade var, burada büyük bir başarı var. Olağanüstü şartlarda bu şekilde bir yaşam merkezinin kurulması ve marketiyle her türlü eğlence ve çocuklara yönelik alanlarıyla burada büyük bir başarı vardır." dedi.

Deprem nedeniyle yaraların sarılması için görev alan kamu görevlileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Tatar, kendisinin 10 Şubat'ta Kahramanmaraş'a gelerek resmi ziyaret gerçekleştirmeyi, ziyarette de Kıbrıs meselesini anlatmayı planladığını ifade etti.

Depremler nedeniyle ziyaretin ertelendiğini söyleyen Tatar, hayatın normale dönmesinin ardından resmi ziyaret için Kahramanmaraş'a yeniden geleceğini belirtti.

Tatar, Kahramanmaraş'ta, KKTC'nin içinde bulunduğu koşulları, Kıbrıs Türk halkının milli davasını, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yürütülen milli politikayı anlatmayı istediğini anlattı.

Deprem bölgesinde Azerbaycan'dan gelen görevlilerin de bulunduğunu kaydeden Tatar, "Biz et ve tırnak aynı milletin evlatları olarak bu coğrafyada varlığımızı sürdürmek için birlikte dayanışma ve kardeşlik duygularıyla bütün bu zorlukları aşmak için mücadelemizi sürdürmek durumundayız." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs'ta 5 bin depremzedeyi ağırlıyoruz (2)
YEREL HABERLER KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs'ta 5 bin ...
Kahramanmaraş'ta depremzede öğrencilere "uyum eğitimi" veriliyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta depremzede öğrencilere "uyum ...
Kahramanmaraşlı dondurmacı, çadır kentteki depremzedelere dondurma ikramında bulundu
YEREL HABERLER Kahramanmaraşlı dondurmacı, çadır kentteki ...
Deprem bölgesinde tarımsal faaliyet hareketleniyor
YEREL HABERLER Deprem bölgesinde tarımsal faaliyet hareketleniyor
Kahramanmaraş'ta konteyner ve çadır kentlere yerleştirilen depremzedelerin ihtiyaçları karşılanıyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta konteyner ve çadır kentlere ...
Kahramanmaraşlı emekli imam, afetzede çocuklara söylediği "Ali Baba" şarkısıyla gönüllere dokundu
YEREL HABERLER Kahramanmaraşlı emekli imam, afetzede çocuklara ...
Depremde evi ağır hasar gören aileye kurtardıkları iki muhabbet kuşu moral oluyor
YEREL HABERLER Depremde evi ağır hasar gören aileye kurtardıkları ...
Enkazdan çıkarılınca yerlerini tarif ederek anne ve teyzesinin de kurtarılmasını sağladı
YEREL HABERLER Enkazdan çıkarılınca yerlerini tarif ederek anne ve ...
Konteyner kentlerdeki depremzede çocuklara oyun alanlarında psikososyal destek sağlanıyor
YEREL HABERLER Konteyner kentlerdeki depremzede çocuklara oyun ...
Selçuk Bayraktar, depremzede engelliye verdiği akülü araç sözünü yerine getirdi
YEREL HABERLER Selçuk Bayraktar, depremzede engelliye verdiği akülü ...
Enkaz kaldırma çalışmalarının görünmeyen kahramanları
YEREL HABERLER Enkaz kaldırma çalışmalarının görünmeyen kahramanları
Eshab-ı Kehf Külliyesi depremi hasarsız atlattı
YEREL HABERLER Eshab-ı Kehf Külliyesi depremi hasarsız atlattı
Azerbaycan arama kurtarma ekibinin bir bölümü Kahramanmaraş'tan ayrıldı
YEREL HABERLER Azerbaycan arama kurtarma ekibinin bir bölümü ...
Mehmetçik, ilk depremin merkez üssü Pazarcık'ta vatandaşın yanında
YEREL HABERLER Mehmetçik, ilk depremin merkez üssü Pazarcık'ta ...
Kahramanmaraş'ta 7 çadır yandı, 2 depremzede yaralandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 7 çadır yandı, 2 depremzede ...
Babasının cansız bedeninin çıktığı enkazda anne ve ablası için bekliyor
YEREL HABERLER Babasının cansız bedeninin çıktığı enkazda anne ve ...
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Kahramanmaraş sanayisindeki hasar tespit çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş sanayisindeki hasar tespit çalışmaları ...
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır, Kahramanmaraş'ta KAFUM Çadır Kent'i ziyaret etti
YEREL HABERLER Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır, ...
Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 309 bin konutun inşasına başlıyoruz (2)  
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: 309 bin konutun inşasına ...
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.