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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraşlı afetzede görev yaptığı apartmanın yıkıldığı anı görüntüledi

AA

Kahramanmaraşlı afetzede görev yaptığı apartmanın yıkıldığı anı görüntüledi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta görev yaptığı binadan ailesiyle dışarı çıkmayı başaran İsmail Kazan, caddedeki yıkımı cep telefonunu kamerasıyla kaydetti.

Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Bulvarı 12 Şubat Apartmanı'nda kapıcılık yapan Kazan, eşi ve çocuğuyla Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depreme yakalandı.

Ağır hasar alan binadan komşusunun da yardımıyla cadde kapısı ve merdivenlerdeki molozları kaldırarak dışarı çıkan Kazan, caddeyi görüntülediği sırada Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki depremde görev yaptığı apartmanın yıkımını cep telefonuyla kaydetti.

Depremin şiddeti ve ortaya çıkan tahribatı net bir şekilde gösteren kayıtta, vatandaşların tekbirler getirerek panikle kaçışması, binanın büyük bir gürültüyle yere yığılması ve bazı araçların da altında kalması yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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