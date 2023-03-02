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LÖSEV'in "İyilikler Çarşısı" depremzedelerin hizmetinde

AA

LÖSEV'in "İyilikler Çarşısı" depremzedelerin hizmetinde

KAHRAMANMARAŞ (AA) - SERDAR AÇIL - Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfınca (LÖSEV), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde kurulan "İyilikler Çarşısı"nda hayırseverlerin bağışladığı yardım malzemeleri, afetzedelerin istifadesine sunuluyor.

6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından çok sayıda sivil toplum kuruluşu, yaraların sarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Depremin hemen ardından acil kriz masası kurup, afet bölgesine ulaştırmak üzere temel ihtiyaç ürünleri için çağrıda bulunan LÖSEV, depremden etkilenen tüm illere iyilik tırlarıyla yardım götürdü.

Bölgeden tahliye edilen 250'yi aşkın depremzede kanser hastası ve ailesine çeşitli illerde konaklama hizmeti veren vakıf, Ankara'daki Lösemili Çocuklar Köyü'nde 50 depremzede aileye kapılarını açtı. LÖSANTE Hastanesi de 100'e yakın depremzedeye ücretsiz sağlık hizmeti verdi.

Depremden etkilenen illerde çadır kent ve konteyner kent kuran LÖSEV, hayırseverlerin gönderdiği yardım malzemelerinin yer aldığı İyilikler Çarşısı'nda ise afetzedelerin ihtiyacını karşılıyor.

LÖSEV gönüllülerinin yanı sıra geçmişte lösemi tedavisi görüp iyileşen gençlerin de katkı sunduğu yardım faaliyetleri kapsamında konteyner kente gelemeyen hasta ve yakınlarına mobil destek veriliyor.

- "1 haftada 10 tır malzemeyle deprem bölgesine gittik"

LÖSEV yöneticisi Elif Koca, AA muhabirine, deprem felaketinin ardından 1 haftada 10 tır malzemeyle deprem bölgesine gittiklerini söyledi.

Koca, LÖSEV'in Kahramanmaraş'ta da konteyner kent kurduğunu dile getirerek, burada depremden etkilenen 24 hasta ve yakınına hizmet sunduklarını kaydetti.

Hayırseverlerin gönderdiği bağışları Kahramanmaraş'taki Sevgi ve Umut Evi'nde tasnif edip İyilikler Çarşısı'nda depremzedelere sunduklarını aktaran Koca, depremzedelerin buradan ihtiyacı olan ürünleri seçip aldığını ifade etti.

Koca, Kahramanmaraş'taki konteyner kette depremzede ailelerin çocukları için oyun alanı oluşturduklarını, bağışçıların gönderdiği oyuncakları çocuklara dağıttıklarını anlattı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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