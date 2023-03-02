"Bir Bavul Oyun" depremzede çocuklar için sahneleniyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - SERDAR AÇIL - Sanatçı Erkan Köse'nin tek kişilik çocuk tiyatrosu "Bir Bavul Oyun", 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde çocuklar için sahneleniyor.

İçişleri Bakanlığının daveti üzerine depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a gelen Köse, ilk gösteriyi Vali Saim Çotur Stadı'nda kurulan çadır kentte yaptı.

Köse ve ekibi, daha sonra Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi kampüsünde kurulan çadır kentte çocukların karşısına çıktı.

Çocuklar kadar büyüklerin de ilgi gösterdiği oyunun ardından Köse, depremzede çocuklara balon dağıttı.

Bir palyaçonun başından geçen olayların anlatıldığı "Bir Bavul Oyun", Kahramanmaraş'ın ardından depremden etkilenen diğer illerde de çocukların beğenisine sunulacak.

- "Çocuklarımıza bir nebze mutluluk verdiysek ne mutlu bize"

Erkan Köse, AA muhabirine, oyunu birçok kez sahnelediklerini, depremin ardından İçişleri Bakanlığının koordinasyonunda bölgeye geldiklerini söyledi.

Depremden etkilenen illeri tek tek gezerek çadır kentlerde çocuklara oyunu sergileyeceklerini aktaran Köse, "Buradaki çocuklara bir nebze olsun mutluluk getirmek, çocukların yüzünü güldürmek istedik. Çocuklara sihirbaz gösterisi, kukla gösterisi ve animasyonlar yapıyoruz. Çocuklarımıza bir nebze mutluluk verdiysek ne mutlu bize." diye konuştu.





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