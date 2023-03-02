Kahramanmaraş'ta depremin izleri sosyal etkinliklerle silinmeye çalışılıyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - FATİH MEHMET KÜRKÇÜ/TUNAHAN AKGÜN - "Asrın felaketi" olarak nitelenen ve 11 ili etkileyen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta çocuklar, sosyal etkinliklerle deprem travmasını atlatmaya çalışıyor.

6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından kurulan Batıpark Çadır Kent'te, çocukların ve gençlerin günlük yaşama adaptasyonu için gönüllü öğretmenler, çocuk gelişimi uzmanları, psikologlar ile Gençlik Merkezi liderleri tarafından sosyal etkinlikler düzenleniyor.

- "Amacımız bu çocukların normal hayata dönüşlerini sağlamak"

Trabzon'dan deprem bölgesine gelen Of Gençlik Merkezi Lideri İlyas Bayraktar, AA muhabirine, deprem bölgesinde yurdun dört bir tarafından gönüllülerle hizmet verdiğini söyledi.

Depremin oluşturduğu olumsuzlukları çocukların ve gençlerin üzerinden atmak istediklerini belirten Bayraktar, "Psikolojik duygusal yaklaşımlar, regülasyonlar ve oyunlarla bu durumu rahatlıkla atlatmalarını sağlayabilmek adına gönüllü olarak geldik. Aileler de biz geldikten sonra önemli ölçüde rahatladı." dedi.

Bayraktar, çadır kentte güne sabah mıntıka temizliği ve sporla başladıklarını, daha sonra atölye çalışmalarına geçtiklerini anlatarak, "Resim, akıl zeka oyunları gibi... Bütün gençleri ve çocukları toplayıp alanda müzik eşliğinde danslarla onların enerjilerini atabileceği çalışmalar sürdürüyoruz. Serbest zamanlarda gençlere psikolojik destek sağlamak adına tanışma oyunları, konuşmalar yaklaşımlar yapıyoruz." diye konuştu.

Çocukların ve gençlerin normal hayata dönüşlerini sağlamayı amaçladıklarını dile getiren Bayraktar, "Çocuklarımızı mutlu etmek adına biz buradayız. Özellikle çocuklara oyunlarla bu zor günleri unutturmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

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