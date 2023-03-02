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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

T3 Vakfı, oyun ve etkinliklerle depremin çocuklar üzerindeki izlerini silmeye çalışıyor

AA

T3 Vakfı, oyun ve etkinliklerle depremin çocuklar üzerindeki izlerini silmeye çalışıyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - TUNAHAN AKGÜN / FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen çocukların afet travmasını atlatabilmesi için çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Depremden etkilenen çocukların eğitim süreçlerine destek olmak ve sosyal hayata katılımlarını hızlandırmak amacıyla Kahramanmaraş Fuar Merkezi'ndeki (KAFUM) çadır kente "T3 Vakfı Oyun ve Etkinlik Çadırı" kuran T3 Vakfı gönüllülerince çeşitli aktiviteler yapılıyor.

Burada astronot kostümlü görevli ile keyifli zaman geçiren çocuklar, sanal gerçeklik gözlüğü, ahşaptan maket uçak, bardaktan kule yapımı ve boyama gibi birçok etkinlikle deprem psikolojisini atlatmaya çalışıyor.

T3 Vakfı İşletmeler Koordinatörü Muhammet Saymaz, AA muhabirine, afetin ilk günden itibaren 250 gönüllüyle sahada olduklarını söyledi.

Depremzede vatandaşların yanında olmaya gayret ettiklerini anlatan Saymaz, vakıf olarak insanların erzak ve barınma ihtiyaçlarına öncelik verdiklerini belirtti.

- Çocukların farklı alanlara yönelmesi hedefleniyor

Türkiye Teknoloji Takımı olarak çadır kentte kalan çocukların deprem nedeniyle yaşadıkları zor süreci atlatabilmeleri için etkinlikler düzenlediklerini anlatan Saymaz, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın ilgisini, depremin olumsuz psikolojik etkisini atlatmaları için farklı yönlere çekmeye çalışıyoruz. Burada sanal gözlükle sanal alemin farklı hazzını yaşıyorlar. Gerçekten çok farklı bir duygu, farklı tepkilerle karşılaşıyoruz. Onlarda bu farklılıklarla birlikte değişiklik olduğunu gözlemliyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Şu an 10 lokasyon, 4 ildeki çadırlarımızda etkinliklerimiz devam ediyor. Onlara farklı çalışmalar yaparak düşüncelerini farklı yönlere çekmek istiyoruz. Normal hayatta yaşamadıkları, deneyimlemedikleri bazı aktivitelerle bilinçlerini yönlendirmeye çalışıyoruz."

Saymaz, etkinliklerle mutlu olan çocukların tekrar tekrar gelmek istediğini belirterek, çadırın içinde çocukların tasarımsal etkinlikler ve ahşap boyama yaptığını, ahşap oyma makinelerini kullandığını ifade etti.

"Temel amacımız çocukların yaşadığı deprem psikolojisi ve şokunu hızlı bir şekilde atlatmaları." diyen Saymaz, onları farklı etkinliklerle buluşturduklarını, bilimsel çalışmalara yönlendirdiklerini kaydetti.

Saymaz, çocuklarla aralarında gönül köprüleri kurduklarını belirterek, onların yüzündeki gülümsemenin kendilerini çok mutlu ettiğini sözlerine ekledi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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