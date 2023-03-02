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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağır hasarlı fabrikasının sağlam kalan mutfağında günlük 23 bin kişiye yemek çıkarıyor

AA

Ağır hasarlı fabrikasının sağlam kalan mutfağında günlük 23 bin kişiye yemek çıkarıyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - FATİH MEHMET KÜRKÇÜ/VEYSEL ALTUN - Depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'ta fabrikası ağır hasar alan iş insanı İsmail Kurtul, sağlam kalan mutfak bölümünde günlük 23 bin kişiye sıcak yemek sunuyor.

Genç Osman Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki İSKUR Tekstil Fabrikası'nda, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerle sonrasında çıkan yangında ağır hasar oluştu.

Fabrikanın hasar almayan ve işçiler için yemek hizmeti sunulan mutfak bölümünde Türk Kızılay ve Kahramanmaraş Yemek Sanayi desteğiyle depremzedeler için günlük üç öğün yemek hazırlanıyor.

İSKUR Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanvekili İsmail Kurtul, AA muhabirine, depremin izlerinin birlik ve beraberlik içinde yürütülecek çalışmalarla silineceğini söyledi.

Tekstil üretiminde 90 metre uzunluğuna ulaşan çok hassas cihazların kullanıldığını ifade eden Kurtul, depremde makinelerinin de hasar gördüğünü ancak toparlanmaya başladıklarını belirtti.

- "30 ayrı lokasyonda yemek dağıtımı yapıyoruz"

Kurtul, ailelerinden birçok kişinin hayatını kaybettiğini, fabrikalarında da ağır hasar oluştuğunu anlattı.

Depremzedelere yardım amacıyla ilk gün 1000 kişiye çorba dağıttıklarını aktaran Kurtul, şunları kaydetti:

"Ardından günden güne çeşidimizi artırarak bugün yaklaşık 23 bin kişiye 30 ayrı lokasyonda yemek dağıtımı yapıyoruz.

Odağımız, insanlık namına nerede, kime, nasıl yemek ulaştırabiliriz? Yavaş yavaş inşallah işletmelerimizi de ayağa kaldırmaya çalışıyoruz."

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Kahramanmaraş'a çok fazla yardım geldiğini, insanların evindeki zeytini, salçayı dahi gönderdiğini anlatan Kurtul, bunların dağıtımına da katkı sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

Kurtul, "Fabrikamızdan gelip de kayıtlı olarak bu erzaktan alan 2 bin 300 hane var. Köylere gönderdiğimiz ve sayısını tutamadığımız rakamlar da var. Onlarla birlikte 3 bin haneye ulaştığımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yemek yapımı ve dağıtımına destek veren İSKUR Şirketler Grubu mutfağının işletmecisi, KYS Catering Kahramanmaraş Yemek Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Metin Azaplıoğlu ise kendi işletmelerinin de depremde hasar gördüğünü söyledi.

Afetin ilk gününden itibaren bir taraftan yakınlarını enkazdan çıkarmaya çalışırken diğer taraftan da Kahramanmaraş'ı düşünerek çalıştıklarını ifade eden Azaplıoğlu, çorba ikramıyla başladıkları faaliyetlerin günlük üç öğün sıcak yemek üretimiyle sürdüğünü kaydetti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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