Madenci baba enkazda can kurtardı, kızı çadır kentte çocuklara moral verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Madenci baba enkazda can kurtardı, kızı çadır kentte çocuklara moral verdi

AA

Madenci baba enkazda can kurtardı, kızı çadır kentte çocuklara moral verdi

KAHRAMANMARAŞ/ZONGULDAK (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Zonguldak'tan bölgeye gelerek arama kurtarma çalışmalarına katılan madenci babasından etkilenen Elif Yaşar Birol, çadır kentte çocuklara moral aşılıyor.

Deprem bölgesinde 7 gün boyunca görev yaparak enkazdan onlarca kişiyi kurtaran babası Bilal Karapınar'ın anlattıklarından etkilenen 28 yaşındaki Elif Yaşar Birol da depremzede çocukların yaralarının sarılmasına katkı sağlamak için harekete geçti.

Zonguldak Gökçebey Gençlik Merkezi gönüllüsü Birol, Kahramanmaraş'a gelerek Batıpark Çadır Kent'te çocuklara yönelik etkinlikler düzenliyor.

Elif Yaşar Birol, AA muhabirine, daha önce Malatya ve Elazığ depremlerinde bölgede gönüllü olarak görev aldığını belirterek, Kahramanmaraş'a da aynı şekilde geldiğini söyledi.

Birol, 23 yıllık madenci olan babasının depremlerin ardından İslahiye'ye gelerek arama kurtarma çalışmalarına katıldığını, ardından Zonguldak'a döndüğünü ifade ederek, "Babamın anlattıkları ve yaşanan durumlar, medyadan izlediklerimiz çok etkili oldu. Buradaki afetzede çocuklarımızla bir arada olma isteğimiz hayli artıyor. Çocuklarımızla birçok etkinlik yapıyoruz. İstediğimiz şey çocuklarımızın yüzünü güldürebilmek. Yaşadıkları afet durumunu bir an olsun içlerinden atabilmek, hafızalarından silmek istiyoruz." diye konuştu.

Çalışmaları kapsamında ailelere de moral desteği verdiklerini belirten Birol, şunları kaydetti:

"Devletimizin etkisi ve desteği burada çok büyük. Biz de burada devletimizin ve milletimizin yanındayız. Zonguldak olarak madenci şehri olduğumuz için birçok yakınımız madenci. Onların anlattıkları da bizim içimize dokundu, burada olma isteği oluştu."

Birol, madencilerin deprem bölgesinde "kömür için değil, ömür için" çalıştıklarını söylediklerine değinerek, kendilerinin de o ömrü devam ettirmek için burada çalıştıklarını, çocukların yüzünden gülümsemeyi eksik etmemek istediklerini sözlerine ekledi.

- "Kızım da ben de aynı niyetle gittik"

Türkiye Taşkömürü Kurumu Kozlu Müessese Müdürlüğünde çalışan 23 yıllık maden işçisi, 5 çocuk babası 51 yaşındaki Bilal Karapınar, insanlara umut olmak için gönüllü olarak Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki arama kurtarma çalışmalarına katıldıklarını söyledi.

Madenciliğin zor bir meslek olduğuna işaret eden Karapınar, "Deprem bölgesinde yaptıklarımızın fazlasını yer altında yapıyoruz. Biz de işe gidene 'Hayırlı işler.', işten çıkana 'Geçmiş olsun.' denir. Yer altında çalışmak herkesin harcı değil. Deprem bölgesinde yaptıklarımız bizi yormaz." dedi.

Karapınar, bir canı kurtarmanın çok güzel bir duygu olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kızımla telefonda görüşüyorduk. Ben ona anlatıyordum, o da bana 'Dikkat et.' diyordu. 'Dikkat edilecek bir şey yok. Biz bunun yüz katıyla, bin katıyla yer altında uğraşıyoruz, sıkıntı değil.' diyordum. Sonra ben geldim, o gitti gönüllü olarak. Bana 'Baba sen görevi tamamladın, şimdi ben gidiyorum.' dedi. 'Kızım senin de bir katkın olsun, sen de bir yaraya merhem ol, sen de bir vatandaşa faydalı ol.' dedim. Kızım da ben de aynı niyetle gittik, değişen bir şey yok. Madende yıllarca çalışıp emek vermişim, bir çocuk yetiştirmişim, üniversite okutmuşum ve orada birilerine faydalı oluyor. Zaten çocuklarımızı biz bu amaçla büyütüyoruz. Oku, büyü, devlete, millete bir faydan olsun. 'Allah razı olsun, bana bir iyiliğin dokundu.' sözünü duyabilmek ne güzel şey."

Deprem bölgesindeki çocukların yaşadığı travmayı atlatmasının kolay olmadığına dikkati çeken Karapınar, bu sürecin atlatılması için kızının elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adalet Bakanı Bozdağ, depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Adalet Bakanı Bozdağ, depremlerin merkez üssü ...
Ağır hasarlı fabrikasının sağlam kalan mutfağında günlük 23 bin kişiye yemek çıkarıyor
YEREL HABERLER Ağır hasarlı fabrikasının sağlam kalan mutfağında ...
Depremde mahalleye kaya parçası düştü; ev ve otomobil hasar gördü, 70 küçükbaş öldü
YEREL HABERLER Depremde mahalleye kaya parçası düştü; ev ve otomobil ...
Beş büyük deprem atlatan okul müdürü çadır kentte vatandaşlara destek oluyor
YEREL HABERLER Beş büyük deprem atlatan okul müdürü çadır kentte ...
T3 Vakfı, oyun ve etkinliklerle depremin çocuklar üzerindeki izlerini silmeye çalışıyor
YEREL HABERLER T3 Vakfı, oyun ve etkinliklerle depremin çocuklar ...
Pazarcıklı depremzede aile, tren vagonunu yaşam alanına çevirdi
YEREL HABERLER Pazarcıklı depremzede aile, tren vagonunu yaşam ...
Tarihi Maraş Çarşısı'nın ana koridoru güçlendirme sayesinde ayakta kaldı
YEREL HABERLER Tarihi Maraş Çarşısı'nın ana koridoru güçlendirme ...
Kahramanmaraş'ta depremin izleri sosyal etkinliklerle silinmeye çalışılıyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta depremin izleri sosyal etkinliklerle ...
"Bir Bavul Oyun" depremzede çocuklar için sahneleniyor
YEREL HABERLER "Bir Bavul Oyun" depremzede çocuklar için ...
LÖSEV'in "İyilikler Çarşısı" depremzedelerin hizmetinde
YEREL HABERLER LÖSEV'in "İyilikler Çarşısı" depremzedelerin ...
Kahramanmaraş sanayisi deprem yaralarını sarmak için destek bekliyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş sanayisi deprem yaralarını sarmak için ...
Kahramanmaraş'taki ikinci büyük depremin yıkıcı etkisi kamerada
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'taki ikinci büyük depremin yıkıcı ...
Kahramanmaraşlı afetzede görev yaptığı apartmanın yıkıldığı anı görüntüledi
YEREL HABERLER Kahramanmaraşlı afetzede görev yaptığı apartmanın ...
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kahramanmaraş'ta konuştu:
YEREL HABERLER KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kahramanmaraş'ta konuştu:
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs'ta 5 bin depremzedeyi ağırlıyoruz (2)
YEREL HABERLER KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs'ta 5 bin ...
Kahramanmaraş'ta depremzede öğrencilere "uyum eğitimi" veriliyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta depremzede öğrencilere "uyum ...
Kahramanmaraşlı dondurmacı, çadır kentteki depremzedelere dondurma ikramında bulundu
YEREL HABERLER Kahramanmaraşlı dondurmacı, çadır kentteki ...
Deprem bölgesinde tarımsal faaliyet hareketleniyor
YEREL HABERLER Deprem bölgesinde tarımsal faaliyet hareketleniyor
Kahramanmaraş'ta konteyner ve çadır kentlere yerleştirilen depremzedelerin ihtiyaçları karşılanıyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta konteyner ve çadır kentlere ...
Kahramanmaraşlı emekli imam, afetzede çocuklara söylediği "Ali Baba" şarkısıyla gönüllere dokundu
YEREL HABERLER Kahramanmaraşlı emekli imam, afetzede çocuklara ...
Depremde evi ağır hasar gören aileye kurtardıkları iki muhabbet kuşu moral oluyor
YEREL HABERLER Depremde evi ağır hasar gören aileye kurtardıkları ...
Enkazdan çıkarılınca yerlerini tarif ederek anne ve teyzesinin de kurtarılmasını sağladı
YEREL HABERLER Enkazdan çıkarılınca yerlerini tarif ederek anne ve ...
Konteyner kentlerdeki depremzede çocuklara oyun alanlarında psikososyal destek sağlanıyor
YEREL HABERLER Konteyner kentlerdeki depremzede çocuklara oyun ...
Selçuk Bayraktar, depremzede engelliye verdiği akülü araç sözünü yerine getirdi
YEREL HABERLER Selçuk Bayraktar, depremzede engelliye verdiği akülü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.