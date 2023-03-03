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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta EYT yoğunluğu

AA

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta EYT yoğunluğu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'taki Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binası önünde yoğunluk oluştu.

EYT ile ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi sonrasında vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Kahramanmaraş SGK İl Müdürlüğü binası önüne gelmeye başladı.

Düzenlemeden faydalanarak emeklilik hakkını kullanmak isteyenler, SGK binası önünde uzun kuyruk oluşturdu. Vatandaşların oluşturduğu kuyruk, havadan görüntülendi.

Sırada bekleyenlerden 46 yaşındaki Yahya Yoldaş, AA muhabirine, EYT kararını beklediklerini, kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başvuru için erken saatlerde SGK binası önüne geldiklerini söyledi.

Bir afet atlattıklarını fakat hayatın devam ettiğini dile getiren Yoldaş, "Bir yerden başlamak lazım. Burada EYT ile başladık. İş yerlerinin çoğu zaten zarar gördü. İş durumu da kısıtlı. Belki insanlarımızın bir nebze olsun EYT'den faydalanarak geçimini daha rahat sağlayacağını düşünüyorum. İnşallah çok büyük katkısı olacak." ifadesini kullandı.

47 yaşındaki Erol Kahveci ise büyük bir afet yaşadıklarını vurgulayarak "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Kalabalığı görüyorsunuz. Bu bir ilaçtır. Memleketimize hayırlı olsun. Çok kötü bir deprem yaşadık. Devletimiz var, her zaman için yanımızdaydı." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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