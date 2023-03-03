Çadır kentteki Köy Yaşam Merkezi depremzede anne ve çocukların hayatına dokunuyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - ALİ CEVAHİR AKTÜRK - Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta fuar merkezi alanına kurulan "Köy Yaşam Merkezi" ile kadınlar ve çocuklara psikososyal destek veriliyor.

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, çadır kentte kalan kadın ve çocukların normal hayata dönmesine katkı sağlamak amacıyla Köy Yaşam Merkezi oluşturuldu.

Merkezde, çeşitli sosyal aktivitelere katılan kadınlar ve çocuklar, depremin etkisinden bir nebze de olsa uzaklaşıyor.

- "Katkımızın olmasından mutluluk duyuyoruz"

İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, AA muhabirine, depremin yaşandığı 6 Şubat'tan itibaren Sakarya Valiliği himayesinde öğrenciler, veliler, öğretmenler ve idarecilerle yardım kampanyası başlatıldığını söyledi.

Savaşçı, deprem bölgesinde hayatın normalleşmesi için çalışma yaptıklarını belirterek, bu kapsamda fuar merkezindeki çadır kentte Milli Eğitim Bakanlığı ve Valiliğin talimatı doğrultusunda "Köy Yaşam Merkezi"ni açtıklarını dile getirdi.

Kahramanmaraş'ta 2, Malatya Doğanşehir'de 1 olmak üzere toplam 3 Köy Yaşam Merkezi kurduklarını aktaran Savaşçı, "Köy Yaşam Merkezlerimizde çocuklar için çok önemli olan okul öncesi eğitim var. Yine aynı şekilde halk eğitim kurslarımız var. Burada görevli hocalarımız velilerimize ve çocuklarımıza müzik ve el sanatı eğitimi veriyor. Yine velilerimize ve çocuklarımıza yönelik Kur'an-ı Kerim eğitimi var." diye konuştu.

Savaşçı, kadınlara ve çocuklara psikososyal destek vermeyi amaçladıklarını dile getirerek, "Hayatın yavaş yavaş normalleşmeye başlamasında bizim de biraz katkımızın olmasından mutluluk duyuyoruz." dedi.

- "Her şeyin normale döneceğini kalbimize işlediler"

Depremzede Güneş Kaplan da depreme uykuda yakalandıklarını ve evden güçlükle çıktıklarını dile getirerek, "O anda her şeyin bittiğini zannettim. Bir daha hiçbir şeyin olmayacağını, güneşin doğmayacağını düşündüm." ifadesini kullandı.

Daha sonra çadır kente geldiklerini anlatan Kaplan, burada hayatın normalleşmesi için çalışmalar yapıldığını aktardı.

Kaplan, bu kapsamda, Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Köy Yaşam Merkezi kurulduğunu, buraya gelerek depremin travmatik etkisinden biraz uzaklaştıklarını kaydetti.

Merkezde çeşitli etkinliklere katıldıklarına işaret eden Kaplan, "Sağ olsun Sakarya'mız, bize güneşin doğduğunu, hayatın devam ettiğini, yani her şeyin normale döneceğini manevi olarak kalbimize işlediler. Hepsinden Allah razı olsun." dedi.

Kaplan, sabah erkenden çocuklarıyla merkeze geldiklerini dile getirerek, "Çadıra döndüğümüzde yaşadıklarımız canlanıyor gibi oluyor ama buraya geldiğimizde hepsi bitiyor, unutuyoruz. Çok etkinlik yapıyoruz. Hocalarımız da bizle aynı şeyleri burada yaşıyor. Allah razı olsun hepsinden." şeklinde konuştu.

Öte yandan, merkezde çocukların ip baskıyla resimler yaptığı görüldü.

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