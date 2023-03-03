Jandarma, Kahramanmaraş'ta 161 bin porsiyondan fazla yemek ikramında bulundu

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - YAVUZ EMRAH SEVER/ TUNAHAN AKGÜN - "Asrın felaketi" olarak nitelenen ve 11 ili etkileyen 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'a gelen Jandarma Genel Komutanlığının mobil araçlarından, bugüne kadar 161 bin porsiyonun üzerinde yemek ikramında bulunuldu.

Depremlerin ardından Jandarma Genel Komutanlığına ait mobil mutfak ve mobil ekmek fırını, Kahramanmaraş'ta görevlendirildi. Milli İrade Meydanı'nda konuşlandırılan tırlarda depremzedeler için günlük ortalama 7 bin porsiyon yemek hazırlandı.

Aşçı ve mobil mutfak personelinin bulunduğu tırlarda her gün sabahları 3 bin kişilik çorba, öğle ve akşamları da 2'şer bin kişilik yemek hazırlanarak depremzedelerin beslenme ihtiyacı karşılanıyor. Tırlarda depremzedeler için ayrıca 216 bin ekmek de üretildi.

Depremzede Metehan Nazlı, AA muhabirine, jandarmanın kendileri için sağladığı 3 öğün yemek ve ekmek hizmetinden memnun olduklarını söyledi.

Jandarmanın depremin ilk anından itibaren kendilerine yemek konusunda desteği olduğunu vurgulayan Nazlı, "Jandarma sıcak yemek konusunda vatandaşları hiçbir şekilde eksik bırakmadı. Emeklerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Serdar Huylu ise jandarmanın depremzedelerin en önemli ihtiyacını karşıladığına işaret ederek, "En önemli ihtiyaç yemek. Onu da devletimiz sağ olsun karşılıyor. Çok yardımlar geldi. Yemekler gerçekten kaliteli. Yemek dağıtımı devam etse güzel olur. Çünkü evler yıkıldı." diye konuştu.

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