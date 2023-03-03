Deprem büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda strese bağlı ölü doğumlara neden oldu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - FATİH MEHMET KÜRKÇÜ / VEYSEL ALTUN - Kahramanmaraş merkezli depremler, kırsal bölgelerdeki büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda strese bağlı ölü doğumlara neden oldu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Dulkadiroğlu ilçesine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki 150 hanelik Söğütlü Mahallesi'nde birçok ev yıkıldı ve ağır hasar aldı. Can kaybının da yaşandığı mahallede deprem nedeniyle birçok gebe hayvan da strese bağlı ölü doğum yaptı.

Deprem sonrası bölgede görevlendirilen Kayseri Yahyalı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Veteriner Hekim Mehmet Parlak, AA muhabirine, hayvanların deprem nedeniyle stres yaşadıklarını söyledi.

Parlak, "Depremde aynı insanlarda olduğu gibi hayvanlar da strese girebiliyor. Buradaki yavru atan büyük ve küçükbaş hayvanlarımız da deprem sonrası strese bağlı yavru atımlarını gerçekleştirmekte. Bu hayvanlarda mikrobiyal yük vücutta arttığı için antibiyotik tedavisine acil bir şekilde başlamamız gerekecek. Başka bir hayvanda da doğum felci teşhis ettik. Ona da kalsiyum tedavisi uyguladık." diye konuştu.

Depremde evi hasar almayan ancak korkudan çadırda kalan Mehmet Sevi (69), mahallelerinde birçok evin yıkılarak onlarca kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Dört çocuk babası Sevi, bu yaşına kadar böyle bir afet görmediğini ifade ederek, "Deremden sonra hayvanlarımız yavru atmaya başladı. Daha önce böyle bir olay yoktu. Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadım. Küçük yaştan bu yana hayvan besiciliği yapıyorum." dedi.

Sevi, 3 büyükbaş, 4 de küçükbaş hayvanının yavrularını kaybettiğini dile getirerek, "Stresten olduğu söyleniyor. Gök kubbe başımıza düştü. Köy diye bir şey kalmadı. Sözün bittiği yerdeyiz. Depremler bir aydır devam ediyor. Vatan ve milletimizin canı sağ olsun. Allah'tan gelen bir şey. Yapacak bir şeyimiz yok. Toprak yarıldı. Hamdolsun, Allah'ın verdiğine şükür. En kısa zamanda omuz omuza vererek bu işin de üstesinden geliriz. Sağ olsun milletimiz, devletimiz arkamızda. Arkamızda büyük bir güç var." diye konuştu.



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