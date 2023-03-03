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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TBB, depremden etkilenen belediyelere destek veriyor

AA

TBB, depremden etkilenen belediyelere destek veriyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen belediyelere desteklerini sürdürüyor.

AA muhabirinin TBB yetkililerinden aldığı bilgiye göre, belediyeler TBB'nin destekleriyle vatandaşlara hizmet vermek üzere yeniden ayağa kaldırılıyor.

Depremin yaşandığı ilk andan itibaren Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile temas halinde Türkiye’deki 1391 belediyenin koordinasyonunu sağlayan TBB, "depremzede belediyeler" için kolları sıvadı.

Birlik tarafından bölgeye, 8 iş makinesi, 20 hafif ticari hizmet aracı, 180 ofis mobilyası, 26 teknolojik ekipman, 90 yaşam konteyneri, 216 tır insani yardım malzemesi ile 900 çöp konteyneri hibe edildi.

Depremzede belediyelerin ihtiyaçlarının karşılanması için 1391 belediyeyle koordinasyon çalışmaları ise sürüyor.

Belediye hizmet binasının tamamen yıkıldığı ve geçici olarak ilçedeki bir okulda hizmet vermeye başladığı Elbistan'ın Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, sağlanan desteklerin vatandaşa hizmet ulaştırma noktasında uzun vadeli bir çözüm olacağını kaydetti.

TBB'nin araç, ekipman ve ofis mobilyası destekleri sağladığı Elbistan Belediyesinin tüm birimleriyle hizmet vermeye başladığını aktaran Gürbüz, "Kırsal yerleşim yerlerinde belediyeler, devlet olarak anlaşılıyor. Tüm kamu kurumlarının, bakanların, belediyelerin bölgede yaraları sarmak üzere işbirliği yaptığını da hepimiz görüyoruz. Deprem nedeniyle birçok belediye personeli de hayatını kaybetti. Bu yüzden belediyeler de depremzede. TBB’nin koordinasyonunda 3'ü büyükşehir, 20'si ilçe belediyesi olmak üzere mahalli idarelerin bölgedeki alt ve üstyapı iyileştirmeleri süratle gerçekleşiyor." diye konuştu.

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım ise belediyeler başta olmak üzere tüm kamu kurumlarının bölgede seferber olduğunu dile getirdi.

Depremin hemen ardından belediye hizmetlerinin devamlılığının sağlanması için TBB koordinasyonunda araç ve ekipman hibelerinin bölgeye 24 saat içinde intikal ettiğini anlatan Yıldırım, binası kullanılamaz hale gelen Gölbaşı Belediyesinin, vatandaşa hizmet için süratle ayağa kalkacağını belirtti.

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