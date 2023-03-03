Kahramanmaraş'ta afetin çocuklar üzerindeki etkisi azaltılmaya çalışılıyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen çocuklar için çadır kentte çeşitli etkinlikler yapılıyor.

Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremler, kentte büyük yıkıma neden oldu.

Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde kurulan çadır alanında ise Milli Eğitim Bakanlığına bağlı görevliler, eğitici oyunlar ve renkli aktivitelerle çocukları deprem atmosferinden uzak tutmaya gayret ediyor.

Çocuklar, boyama, satranç, kitap okuma ve geleneksel çocuk oyunlarıyla vakit geçiriyor.

Yalova İl Halk Kütüphanesi Müdürü Selçuk Yüksel, AA muhabirine, arkadaşlarıyla depremzede çocuklara yönelik gönüllü hizmet verdiklerini söyledi.

Çocukların deprem psikolojisini atlatması için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini anlatan Yüksel, şöyle konuştu:



"Gezici kütüphane aracı ile boyama etkinliğimizle güne başlıyoruz, masal okuma saatimizin ardından çocuklarımızın ihtiyaç duyduğu veya talep ettikleri çeşitli hamur oyunları olabilir, akıl zeka oyunları olabilir, bunlarla devam ediyoruz. Çocuklarımızla bunları yaparken okuma alışkanlığı kazandırmaya çalışıyoruz. Balon etkinlikleri, pamuk şeker ve çocuklarımız için kuaför hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Her gün mümkün olduğunca farklı etkinliklerle çocuklarımıza moral kazandırmaya çalışıyoruz."

Çadır kent koordinatörü öğretmen Hacı Dişçeken de 12'nci sınıfa kadar öğrencilere hizmet verdiklerini, etkinliklerini daha da çeşitlendireceklerini kaydetti.





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