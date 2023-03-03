Elbistan'da depremde yıkılan binalara ilişkin şu ana kadar 10 kişi tutuklandı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturma kapsamında şu ana kadar gözaltına alınan 35 kişiden 10'u tutuklandı.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında ölüm olayının gerçekleştiği 431 binayla ilgili haklarında gözaltı kararı verilen 139 şüpheliden 35'i gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, 22'si yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla 3'ü ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Haklarında gözaltı kararı verilen 104 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.



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