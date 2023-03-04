Kahramanmaraş'ta dondurma sektörü deprem sonrası toparlanmaya çalışıyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - FUAT KABAKCI - Kahramanmaraş'taki dondurma sektörü 6 Şubat'taki depremlerin ardından yeniden ayağa kalkmanın planlarını yapıyor.

Kahramanmaraş'taki sektör temsilcileri, bir yandan yeniden üretime geçmek için şartları değerlendirirken diğer yandan fabrikalardaki açık alanlara kurdukları aşevi ve çadır kentlerle depremzedelere destek olmaya çalışıyor.

Depremde çok sayıda personelini kaybeden sektör, barınma ihtiyacının öncelikli konu olduğunu vurguluyor.

Kentin önde gelen firmalarından MADO da fabrikalarındaki açık alanlara çok sayıda çadır kurdu. Çadırlarda depremzede ailelerin barınmasına olanak sağlanırken şirket dahil sektör temsilcileri bu kez atıl arazilere konteyner kent kurmaya odaklandı.

- "Prefabrik konutlar yaptırmayı planlıyorum"

MADO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Atilla Kanbur, depremlerin ardından fabrika ve iş yerlerini ziyaret ettiklerini belirterek "İş yerlerimizin 4-5 tanesi yerle bir olmuş. Fabrikalara gittik, özellikle orta fabrikamızda çok büyük hasarlar var." dedi.

Depremin dondurma fabrikalarındaki otomasyon makinelerinin ayarlarını bozduğunu belirten Kanbur, "Onları tamir ettirmek için Ankara, İstanbul gibi yerlerden teknisyenler getiriyoruz. Tesislerimizi ayağa kaldırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Kanbur, depremin etkilerini azaltmak için çalışanlarla el ele verdiklerini ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Buradaki en önemli unsurlardan biri çalışanlarımızla birlik beraberlik içinde olmamızdı. İyi günde nasıl berabersek kötü günde de beraber olmak lazımdı. Yeni fabrikamızın içine bir çadır kent kurduk. Ben dahi şu an çadır kentte kardeşlerimize moral olsun diye, onlarla beraber orada kalıyorum. Şu anda konteyner kent kurma çabasındayız. Konteyner kent bittikten sonra da kurum olarak prefabrik konutlar yaptırmayı planlıyoruz."

- "Çalışan kaybımız çok"

Deprem nedeniyle hayatını kaybeden çalışanları olduğunu vurgulayan Kanbur, "Çalışanlarımızdan bir hayli kaybımız var. Şu anda yavaş yavaş toparlanmaya çalışıyoruz. İlk etapta imkanlarımız el vermedi. Çünkü doğal gaz yoktu, elektrik yoktu. Sağ olsun ilgililerin destekleriyle şu anda doğal gazımız, elektriğimiz var. AFAD'ın bize yönlendirmiş olduğu birkaç noktada yemek dağıtıyoruz. Gaziantep yolunun üzerindeki yerimizde de gelen gidenlere yardım amaçlı yemek veriyoruz. Elimizden geldiğince biz de topluma destek olmaya çalışıyoruz " dedi.

- "Konteynerlerin veya konutların yapılması ivedilik arz ediyor"

Kentteki bir fabrikanın yakınında geniş bir alan olduğu bilgisini veren Kanbur, "Orada şu anda çalışmalar devam ediyor. Altyapı bitmek üzere, konteynerleri bekliyoruz. 100’ün üzerinde konteyner gelecek, oraya konteyner kent kuracağız." diye konuştu.

Kanbur, sektörde istihdam edilen çalışanların barınma ihtiyacının öncelikli konu olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Tabii beklentilerimizin en fazlası çalışanlarımızın konut ihtiyacı. Çalışanlarımızın ihtiyaçları karşılanmadığı müddetçe sadece biz değil, diğer kurum ve kuruluşlar da çalışacak eleman bulamayacaklar. İskan edilecekleri yerler olmadıkları için tüm çalışanlarımız şehir dışına gittiler. Bu konuda bir an önce konteyner kentler veya konutların yapılmasının çok ivedilik arz edeceğini zannediyorum."

- Tarihi Yaşar Pastanesi de depremden etkilendi

Kentin en işlek caddelerinden birinde bulunan tarihi Yaşar Pastanesinin de depremden etkilendiğine işaret eden Kanbur, "Bina ayakta ama temelde, şurada, burada bir şeyler var mı, onların çalışması yapılıyor. Elimizden geldiğince bu tesisi de ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Şu anda boşaltıyoruz, boşalttıktan sonra kolonların da bakımı yapılacak. Herhangi bir zayiat yoksa, AFAD da bize müsaade ederse biz bu kurumumuzu da işletmeye çalışacağız." dedi.





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