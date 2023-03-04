Kahramanmaraş'ta otomobilin depreme yakalanma anı güvenlik kamerasında

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta otomobilin depreme yakalanma anı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.



Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depreme bir otomobil, Onikişubat ilçesi Batı Çevre Yolu Bulvarı'nda seyir halindeyken yakalandı.

Otomobilin depreme yakalanma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kayıtlarda, depremin etkisiyle yoldaki sarsıntı ve otomobilin sallanması yer aldı.

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