Kahramanmaraşlı depremzedelere İstanbul'dan bal ikramı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Afşin ilçesine İstanbul'dan gelen arıcılar, depremzedelere bal ikram etti.

Aşık Mahsuni Şerif Ortaokulu bahçesine kurulan konteyner kenti ziyaret eden İstanbul Arıcılar Birliği Başkanı Onur Çilenk, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Çok acı günler yaşandığını vurgulayan Çilenk, "Bizler de İstanbul'dan deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza moral vermek için geldik, onların yanlarında olduğumuzu hissettirmek istedik. Gelirken de doğal bal getirdik, inşallah şifa olur." dedi.

İstanbul Şile Arıcılar Kooperatifi Başkanı Ahmet Can, çok büyük bir afet yaşandığına işaret ederek, "Bunu milletçe birlikte atlatabiliriz. Herkesin gücünün yettiğince bu depremin yaralarını sarmak için caba göstermesi gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda İstanbul'dan Afşin'e moral ziyareti gerçekleştirdik. Manen yanlarında olduğumuzu göstermek istiyoruz." diye konuştu.

Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aslı Özkırım ise 3 yıldır Afşin'de arıevi projesinin danışmanlığını yaptığını dile getirerek, "Arı ve lavanta konusunda güzel projeler ortaya çıkarıldı. Projemiz tam hızlanmıştı ki büyük bir depremle karşı karşıya kaldık. Depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Afşin'de arıcılık faaliyetlerinin devam etmesi gerektiğine inandığını vurgulayan Özkırım, "İstanbul'dan gelen birlik ve kooperatif başkanlarımız, depremzedelerimize bal hediye etti. Herkes ne üretiyorsa onu paylaşıyor. İnşallah Afşin'de arıcılığı daha da geliştireceğiz. Daha sonra iadeiziyaretimizde de Binboğa Dağları'nın eteklerinde üretilen lavanta ballarımızı götüreceğiz." diye konuştu.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven de İstanbul'dan gelen heyete ziyaretleri için teşekkür ederek, "Türkiye olarak tek vücut olduk. İnşallah bu yaraları beraber saracağız." dedi.





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