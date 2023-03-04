Down sendromlu bireylerin okulu depremden sonra evleri de oldu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - YAVUZ EMRAH SEVER/TUNAHAN AKGÜN - "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta afetzede Down sendromlu bireylerin öğrenim gördükleri merkez, hem özel gereksinimli çocuklara hem de ailelerine yuva oldu.

Onikişubat ilçesinde engelli bireylere 3 yıldır hizmet veren Hamidiye Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hasar görmedi.

Depremin ardından günün ilk ışıklarıyla öğrenci ve ailelerine kapısını açan okulda barınan aile sayısı 400'e kadar çıktı. Okula kayıtlı olan öğrencilerle ailelerinin yanı sıra zor durumda bulunan herkese yardım edilen okulda, zaman zaman 1500 kişiye yemek hizmeti verildi.

Okulda özel gereksinimli bireylerin eğitimleri aksatılmadan sürdürülürken, aileleri de çocuklarıyla bir arada bulunarak destek oluyor.

Merkezin müdür yardımcısı Gizem Çapar, AA muhabirine, depremin ilk gününden itibaren kurumlarının kapılarını depremzedelere açtıklarını söyledi.

Kurumda çalışan idareci ve öğretmenlerin de depremzede olmalarına karşın gönüllü olarak ihtiyacı bulunanlara yardımcı ettiklerini anlatan Çapar, "Burada herkesin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Burası adeta yardım merkezi haline geldi. Köylerimize ulaşmaya çalıştık. Yine Kahramanmaraş merkezdeki özel gereksinimli çocuklarımıza, ailelerimize yardımlarda bulunduk." dedi.

Merkezlerinde halen 100'e yakın depremzedenin kaldığını belirten Çapar, şunları kaydetti:

"Özel eğitimde ara verilemez' ilkesine dayanarak okulda özel öğrencilere yönelik eğitimlere devam ettik. Burada gönüllü öğretmenlerimiz var. Onlarla çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması adına hem özel eğitim hem fizik tedavi hem psikososyal eğitimlerimizle kurumumuz açık. Tüm Kahramanmaraş'ta yaşayan, özel gereksinim ihtiyacı olan çocuklarımızı, bireylerimizi, ailelerimizi her zaman kurumumuza bekliyoruz. Kurumumuzu sadece kendi öğrencilerimize değil, Kahramanmaraş'ta yaşayan tüm özel gereksinimli bireylere açtık. Raporlu raporsuz, kayıtlı ya da kayıtsız hiç fark etmez. Bu okul her zaman kendilerine açık."

- "Okulumuz, evimiz oldu"

Depremzede Ayşe Meşinci, evleri hasar gördüğü için ilk 4 gün bağevinde kaldıklarını fakat kuyudaki su bittiği için döndüklerini dile getirdi.

Bu sırada oğlunun öğrenim gördüğü okulun idarecilerinden telefon aldıklarını ve ihtiyaçlarının sorulduğunu aktaran Meşinci, "Leyla hanım aradı. 'Nerede kalıyorsunuz, nasılsınız? diye sordu. Ben de kalacak yerimizin olmadığını söyledim. Çok zor bir anımda okuldan telefon gelmesi beni çok mutlu etti, çok duygulandık. O günden beri buradayız. Okulumuz, evimiz oldu. Allah razı olsun emeği geçenlerden, yardım edenlerden. Rabb'im bir daha böyle bir acı yaşatmasın." ifadesini kullandı.

Çocuğunu okulda derslerine başladığı için de mutlu olduklarını vurgulayan Meşinci, "Onlar da depremden çok korktu, etkilendi. Sağ olsun, hocalarımız her koşulda yardımcı oluyor, ilgileniyorlar. Bahçeye götürüyorlar, spor yaptırıyorlar, çok ilgileniyorlar. Allah razı olsun hocalarımızdan." diye konuştu.

Okulda aileleriyle kalan özel gereksinimli bireylerden Esra Eren ile Eshabil Meşinci de okullarında kalmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

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