Down sendromlu bireylerin okulu depremden sonra evleri de oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Down sendromlu bireylerin okulu depremden sonra evleri de oldu

AA

YAVUZ EMRAH SEVER/TUNAHAN AKGÜN - "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta afetzede Down sendromlu bireylerin öğrenim gördükleri merkez, hem özel gereksinimli çocuklara hem de ailelerine yuva oldu.

Down sendromlu bireylerin okulu depremden sonra evleri de oldu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - YAVUZ EMRAH SEVER/TUNAHAN AKGÜN - "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta afetzede Down sendromlu bireylerin öğrenim gördükleri merkez, hem özel gereksinimli çocuklara hem de ailelerine yuva oldu.

Onikişubat ilçesinde engelli bireylere 3 yıldır hizmet veren Hamidiye Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hasar görmedi.

Depremin ardından günün ilk ışıklarıyla öğrenci ve ailelerine kapısını açan okulda barınan aile sayısı 400'e kadar çıktı. Okula kayıtlı olan öğrencilerle ailelerinin yanı sıra zor durumda bulunan herkese yardım edilen okulda, zaman zaman 1500 kişiye yemek hizmeti verildi.

Okulda özel gereksinimli bireylerin eğitimleri aksatılmadan sürdürülürken, aileleri de çocuklarıyla bir arada bulunarak destek oluyor.

Merkezin müdür yardımcısı Gizem Çapar, AA muhabirine, depremin ilk gününden itibaren kurumlarının kapılarını depremzedelere açtıklarını söyledi.

Kurumda çalışan idareci ve öğretmenlerin de depremzede olmalarına karşın gönüllü olarak ihtiyacı bulunanlara yardımcı ettiklerini anlatan Çapar, "Burada herkesin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Burası adeta yardım merkezi haline geldi. Köylerimize ulaşmaya çalıştık. Yine Kahramanmaraş merkezdeki özel gereksinimli çocuklarımıza, ailelerimize yardımlarda bulunduk." dedi.

Merkezlerinde halen 100'e yakın depremzedenin kaldığını belirten Çapar, şunları kaydetti:

"Özel eğitimde ara verilemez' ilkesine dayanarak okulda özel öğrencilere yönelik eğitimlere devam ettik. Burada gönüllü öğretmenlerimiz var. Onlarla çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması adına hem özel eğitim hem fizik tedavi hem psikososyal eğitimlerimizle kurumumuz açık. Tüm Kahramanmaraş'ta yaşayan, özel gereksinim ihtiyacı olan çocuklarımızı, bireylerimizi, ailelerimizi her zaman kurumumuza bekliyoruz. Kurumumuzu sadece kendi öğrencilerimize değil, Kahramanmaraş'ta yaşayan tüm özel gereksinimli bireylere açtık. Raporlu raporsuz, kayıtlı ya da kayıtsız hiç fark etmez. Bu okul her zaman kendilerine açık."

- "Okulumuz, evimiz oldu"

Depremzede Ayşe Meşinci, evleri hasar gördüğü için ilk 4 gün bağevinde kaldıklarını fakat kuyudaki su bittiği için döndüklerini dile getirdi.

Bu sırada oğlunun öğrenim gördüğü okulun idarecilerinden telefon aldıklarını ve ihtiyaçlarının sorulduğunu aktaran Meşinci, "Leyla hanım aradı. 'Nerede kalıyorsunuz, nasılsınız? diye sordu. Ben de kalacak yerimizin olmadığını söyledim. Çok zor bir anımda okuldan telefon gelmesi beni çok mutlu etti, çok duygulandık. O günden beri buradayız. Okulumuz, evimiz oldu. Allah razı olsun emeği geçenlerden, yardım edenlerden. Rabb'im bir daha böyle bir acı yaşatmasın." ifadesini kullandı.

Çocuğunu okulda derslerine başladığı için de mutlu olduklarını vurgulayan Meşinci, "Onlar da depremden çok korktu, etkilendi. Sağ olsun, hocalarımız her koşulda yardımcı oluyor, ilgileniyorlar. Bahçeye götürüyorlar, spor yaptırıyorlar, çok ilgileniyorlar. Allah razı olsun hocalarımızdan." diye konuştu.

Okulda aileleriyle kalan özel gereksinimli bireylerden Esra Eren ile Eshabil Meşinci de okullarında kalmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraşlı depremzedelere İstanbul'dan bal ikramı
YEREL HABERLER Kahramanmaraşlı depremzedelere İstanbul'dan bal ...
Almanya'daki Türklerden deprem bölgesine yardım eli
YEREL HABERLER Almanya'daki Türklerden deprem bölgesine yardım eli
Depremde vatandaşların içeriye sığınması restoranın güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Depremde vatandaşların içeriye sığınması restoranın ...
Kahramanmaraş'ta otomobilin depreme yakalanma anı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta otomobilin depreme yakalanma anı ...
Kırsaldaki hayvanların yardımına "Haybulans"la yetişiyorlar
YEREL HABERLER Kırsaldaki hayvanların yardımına "Haybulans"la ...
Türk Kızılay depremzede şehit yakınlarını da yalnız bırakmıyor
YEREL HABERLER Türk Kızılay depremzede şehit yakınlarını da yalnız ...
Kahramanmaraş'ta 468 bin ton enkaz kaldırıldı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 468 bin ton enkaz kaldırıldı
Depremzedelerin yeniden sosyal hayata katılımı için psikososyal destek veriyorlar
YEREL HABERLER Depremzedelerin yeniden sosyal hayata katılımı için ...
Kahramanmaraş'ta dondurma sektörü deprem sonrası toparlanmaya çalışıyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta dondurma sektörü deprem sonrası ...
KAHRAMANMARAŞ - PIRLANTA APARTMANI ENKAZI KALDIRILDI; 13 KİŞİYE ULAŞILAMADI 
YEREL HABERLER KAHRAMANMARAŞ - PIRLANTA APARTMANI ENKAZI KALDIRILDI; ...
Pırlanta Apartmanı enkazı kaldırıldı; 13 kişiye ulaşılamadı 
YEREL HABERLER Pırlanta Apartmanı enkazı kaldırıldı; 13 kişiye ...
Glikojen Depo Tip 3 hastası 17 yaşındaki depremzede doktor olmak istiyor
YEREL HABERLER Glikojen Depo Tip 3 hastası 17 yaşındaki depremzede ...
KAHRAMANMARAŞ - GLİKOJEN DEPO TİP 3 HASTASI 17 YAŞINDAKİ DEPREMZEDE DOKTOR OLMAK İSTİYOR
YEREL HABERLER KAHRAMANMARAŞ - GLİKOJEN DEPO TİP 3 HASTASI 17 ...
Elbistan'da depremde yıkılan binalara ilişkin şu ana kadar 10 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Elbistan'da depremde yıkılan binalara ilişkin şu ana ...
Kahramanmaraş'ta afetin çocuklar üzerindeki etkisi azaltılmaya çalışılıyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta afetin çocuklar üzerindeki etkisi ...
Depremde tüm camileri zarar gören Ekinözü ilçesinde çadır mescit kuruldu
YEREL HABERLER Depremde tüm camileri zarar gören Ekinözü ilçesinde ...
Depremin vurduğu Kahramanmaraş'ta EYT yoğunluğu
YEREL HABERLER Depremin vurduğu Kahramanmaraş'ta EYT yoğunluğu
Kahramanmaraş´ta yeni konutlar için ilk kazma vuruldu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş´ta yeni konutlar için ilk kazma vuruldu
Beşiktaş taraftarının depremzede çocuklara gönderdiği oyuncaklar Kahramanmaraş'a ulaştı
YEREL HABERLER Beşiktaş taraftarının depremzede çocuklara gönderdiği ...
Beşiktaşlı taraftarlarca toplanan oyuncaklar Kahramanmaraş'a ulaştı
YEREL HABERLER Beşiktaşlı taraftarlarca toplanan oyuncaklar ...
TBB, depremden etkilenen belediyelere destek veriyor
YEREL HABERLER TBB, depremden etkilenen belediyelere destek veriyor
Deprem büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda strese bağlı ölü doğumlara neden oldu
YEREL HABERLER Deprem büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda strese bağlı ...
Jandarma, Kahramanmaraş'ta 161 bin porsiyondan fazla yemek ikramında bulundu
YEREL HABERLER Jandarma, Kahramanmaraş'ta 161 bin porsiyondan fazla ...
Çadır kentteki Köy Yaşam Merkezi depremzede anne ve çocukların hayatına dokunuyor
YEREL HABERLER Çadır kentteki Köy Yaşam Merkezi depremzede anne ve ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.