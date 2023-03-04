Kahramanmaraş Valiliğinden "içme suyu bulunmadığı iddiası"na ilişkin açıklama:

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Valiliği, kentte içme suyu stokunun yeterli düzeyde olduğunu bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, kentte içme suyu bulunmadığına ilişkin sosyal medyada oluşturulmaya çalışılan gündemin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, "İçme suyu olarak stokumuz yeterli düzeyde mevcuttur. İlimizde içme suyu sevkiyatı sürekli olarak yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın ihtiyacına binaen içme suyu düzenli bir şekilde istenilen yerlere sevk edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

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