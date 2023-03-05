Kahramanmaraş'ta hasarsız ve az hasarlı camiler ramazanda ibadete açık olacak

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - YAVUZ EMRAH SEVER - Kahramanmaraş'ta yaklaşan ramazanda vatandaşların daha iyi koşullarda ibadet edebilmeleri için çalışmalar sürüyor.

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Kahramanmaraş genelindeki 260 camiden 25'inin yıkıldığı belirlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince camilerde hasar tespit çalışmaları yapıldı. Kahramanmaraş İl Müftülüğü yetkilileri de yaklaşan ramazanda vatandaşların ibadetlerini güvenle ve daha iyi imkanlarda yapabilmeleri için çalışma yürütüyor.

İl ve ilçe müftülükleri, ramazanda ibadet edilebilecek ortamı oluşturmak için 17 çadır kentin yanı sıra konteyner kentlere de görevlendirme yaptı.

Müftülük, ağır hasarlı veya yıkılan camilerin yerine vatandaşların ibadetlerini yapabilmesi için çadır mescitler oluşturacak.

Kahramanmaraş İl Müftü Yardımcısı Mehmet Demir, AA muhabirine, yaşanan iki büyük depremden dolayı kentteki çoğu camide hasar meydana geldiğini söyledi.

Kent genelindeki camilerin incelendiğini belirten Demir, "Az hasarlı veya hasarsız bütün camilerimiz, inşallah ramazan ayı boyunca ve sonrasında din hizmetlerine açık olacak. Buralarda teravihlerimizi, namazlarımızı kılabileceğiz ancak ağır hasarlı veyahut yıkılmış, minaresi yahut camisinin bir bölümü tehlike arz eden camilerden uzak duracağız. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerimiz bu camilerin yıkılması veya gerekli tedbirlerin alınması için çalışıyor." dedi.

İlçe müftülükleri tarafından özellikle teravih için namaz kılınabilecek çadır alanlarının tespit edilmesine ilişkin çalışma yapıldığını anlatan Demir, "Ağır hasarlı camilerin civarında bu çadırlar planlandı. İnşallah ivedi şekilde kurulmaya çalışılacak. Din hizmetlerimizi burada devam ettireceğiz." ifadesini kullandı.

Dulkadiroğlu ilçesinde hasar alan, çok sayıda kültür varlığı bulunan camiler olduğunu dile getiren Demir, "Ne yazık ki bunların çoğu yıkılmış durumda. İlçe müftülüklerimizin tespit etmiş olduğu az hasarlı ve hasarsız olan camilerimizde ramazan ayı ibadetlerimizi, din hizmetlerimizi görevlilerimizle sürdüreceğiz." diye konuştu.

Demir, 17 çadır kentte mescit bulunduğuna işaret ederek, "Ayrıca Karacasu mevkisinde konteyner kent mevcut. Buralarda da mescitlerimiz var. Görevlendirmelerimiz yapıldı. Din hizmetlerimiz herhangi bir aksaklığa meydan vermeden devam edecektir." dedi.



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