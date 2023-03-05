Almanya'dan gelen yardımsever iki arkadaş, depremzedelerin ihtiyaçları için çalışıyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - İZZET MAZI - Almanya'da yaşayan gurbetçiler Aysu Eser ve Tuğba Özdemir, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerde afetzedelerin yardımına koşuyor.

Ticaretle uğraşan Eser ve Özdemir, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 11 ili etkileyen depremlerin ardından bölgeye gelerek yardım dağıtmaya başladı.

Geç saatlere kadar gıda, kıyafet, battaniye, çocuk bezi, biberon, ayakkabı, ısıtıcı gibi malzemeleri kiraladıkları arabayla ihtiyaç sahiplerine ulaştıran iki arkadaş, geceyi araçlarında uyuyarak geçiriyor.

Yardımlar kapsamında Kahramanmaraş'a gelen gurbetçi Eser, AA muhabirine, depremin haberini alır almaz gerekli hazırlıkları yaptıklarını ve geçen hafta Türkiye’ye geldiklerini söyledi.

Gördükleri manzaranın kendilerini çok etkilediğini dile getiren Eser, "Duyduklarımız bizi etkiledi, buraya geldiğimizde gördüklerimiz daha da çok etkiledi. Hiç televizyonlarda gördüğümüz gibi değildi durumlar, daha da kötüydü ve çok üzüldük." diye konuştu.

Eser, gıda, kıyafet, iç çamaşırı, battaniye gibi ihtiyaç malzemeleri dağıttıklarını anlatarak, ülkesinde durumlar kötüyken Almanya'da rahat edemediklerini sözlerine ekledi.

- "Bu manzarayı görmek istemezdim"

Özdemir de depremi ilk sosyal medyada gördüğünde inanamadığına değinerek, yakınlarını aradığını ancak hiçbirisine ulaşamadığını ifade etti.

İmkanları kısıtlı olduğu için hemen gelemediğini ancak ilk fırsatta arkadaşıyla yola çıktığını belirten Özdemir, "Önce Hatay'a gittik, orası gitmişti. Diyarbakır, Şanlıurfa, ve Kahramanmaraş'a geldik. Kendi gözlerimle görmek istedim. İnsanlara elimden geldiğince yardım yaptım. Çocukların sevinci bizi çok mutlu etti." dedi.

Özdemir, "Bu manzarayı görmek istemezdim, normalde tatile gelmek isterdim ama manzara bu. Türkiye'de olduğum için mutluyum ama bu manzaradan mutlu değilim. Allah ölenlere rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

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