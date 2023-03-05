Depremzede berber çadır kentte hizmet veriyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - VEYSEL ALTUN/FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Kahramanmaraş'ta iş yerinde hasar oluşan berber Muhammet Nur, çadır kentte depremzedelere ücretsiz hizmet veriyor.

Fuar Merkezi'nde kendi imkanlarıyla kurduğu çadırda depremzedelerin saç ve sakal tıraşlarını ücretsiz yapan Nur, AA muhabirine, Sümen Mahallesi'nde berber dükkanının depremde hasar gördüğünü, evinin de ağır hasar aldığını belirtti.

Kaldığı çadır kentte kendi imkanlarıyla derme çatma bir yer oluşturarak depremzedelere ücretsiz hizmet vermeye başladığını anlatan Nur, "On gündür burada hizmet veriyorum. İlk günlerde buraya evden bir sandalye aldım, altına da karton serdim. Bir ağabeyimizin burada saç, sakalını tıraş ettim. Onu görenler 'beni de tıraş et' diye geldi. Ücretsiz tıraş yapıyorum ama verenden de gönlünden ne koparsa alıyorum." diye konuştu.



Bir hafta elektriğinin olmadığını dile getiren Nur, şunları anlattı:



"Sabah 08.00 gibi geliyordum, akşam hava kararıncaya kadar hizmet veriyordum. Polis ve jandarma ekipleri sayesinde elektrik sorununu hallettik. Allah razı olsun onlar yardımcı oldu. Beş günden beri elektriğim olduğu için sabah 08.00'den gece 00.00'a kadar hizmet veriyorum. Allah kalbimi biliyor, kendi dükkanımda da olsam başka yerde de olsam bu hizmeti vermek zorundayım. Bu benim yükümlülüğüm."

Çadır kentteki berberde tıraş olan Ahmet Köleoğlu ise afetzedelere bütün hizmetlerin geldiğini vurgulayarak, yardım eden herkese teşekkür etti.

Köleoğlu, "Çok şükür berberimiz var. Biz burada bir yerden başlamak zorundayız. Yıkım çok. Kahramanmaraş halkı olarak boş durmayacağız." ifadelerini kullandı.

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