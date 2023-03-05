Kahramanmaraş'ın simge camisi depremlerin ardından tedbiren ibadete kapatıldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - YAVUZ EMRAH SEVER - Kahramanmaraş'ın simgelerinden Abdülhamid Han Camisi, depremlerin ardından kentteki büyük yıkıma karşın ayakta kalmasına rağmen tedbir amaçlı ibadete kapalı kalacak.

Sultan 2. Abdülhamid Han'a ithafen inşa edilen, kentin en büyük camisi, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından tüm ihtişamıyla ayakta duruyor. Kentin her yerden görülebilen caminin bahçesindeki şadırvan ise yıkıldı.

Temeli 1993 yılında atılan, birçok hayırseverin desteğiyle inşa edilerek 13 yıl önce şehre hakim bir tepede ibadete açılan cami, iki büyük depremin ardından meydana gelen çok sayıdaki artçılara da direndi. Camide depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince hasar tespit çalışması yapıldı.

- "Az hasarlı" olduğu belirlendi

"Az hasarlı" olduğunu belirlenen cami, tedbir amaçlı ibadete kapatıldı. Sadece ezan okunan camiyle ilgili karar, detaylı incelemelerin ardından belli olacak.

Kahramanmaraş İl Müftü Yardımcısı Mehmet Demir, AA muhabirine, şehrin simgelerinden olan caminin 13 yıl önce ibadete açıldığını söyledi.

Camiyle ilgili yapılan ilk incelemede "az hasarlı" olduğunun belirlendiğini ifade eden Demir, "Gerekli çalışmalar detaylı olarak ilgili kurumlar tarafından yapıldıktan sonra burası ibadete elverişli ise açılabilir ancak değilse bu biraz daha ince detay, araştırmaya bağlı." dedi.

Demir, camide şu an sadece ezan okunduğunu belirterek, "Minarelerimiz ezansız değil, elhamdülillah. Detaylı bir araştırma yapıldıktan sonra karar verilecek. Bahçesi ve avlusu da buna müsait olmadığından şu anda orada namaz kılınmıyor. İki büyük deprem yaşadık. Bunlar belki bir zarar vermiş olabilir. Detaylı araştırma yapıldıktan sonra ilgili kurumlarca ancak bu karar verilir." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.