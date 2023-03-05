Kahramanmaraşlı depremzede yaşadığı çadır kentte AFAD gönüllüsü oldu

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - İSMET KARAKAŞ - Kahramanmaraş merkezli depremlerde evi ağır hasar gören üniversite öğrencisi Sariye Çalık, ailesiyle yaşadığı çadır kentteki depremzedelerin yaralarını sarmak için AFAD gönüllüsü oldu.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 2 büyük depremin yol açtığı yıkımın ardından birçok kişi çadır ve konteyner kentlerde yaşamaya başladı.

Onikişubat ilçesindeki evleri depremlerde ağır hasar gören ve ailesiyle Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü'nde kurulan çadır kentte kalan 20 yaşındaki Sariye Çalık, depremzedelerin yaralarını sarmak için AFAD gönüllüsü oldu.

Çalık, AA muhabirine, çadır kente yerleştikten sonra AFAD personeli bir kadının kendisini gönüllü çalışmaya davet ettiğini, çalışmaya başladıktan sonra çadır kentte daha iyi vakit geçirmeye başladığını söyledi.

Çadır kentte kalan insanlara yardım etmekten çok mutlu olduğunu dile getiren Çalık, "En çok hoşuma giden şeylerden biri, insanların ihtiyacını karşıladığımızda ettikleri dualar. Ettikleri dualar gerçekten çok mutlu ediyor beni. Bir de bir çocuğun yüzündeki gülümseme olabilmek, onların gülümsemesine neden olabilmek. Bir süt dağıtıyoruz, gülümsüyorlar." diye konuştu.

Çocukların mutlu oldukça depremin korkusunu atlattıklarını ifade eden Çalık, "Onların mutlu olmaları çok hoşuma gidiyor. Çocuklar hep mutlu olsunlar." ifadelerini kullandı.

Çalık, gönüllü olarak çalışmanın manevi yönden kendisine çok şey kattığını sözlerine ekledi.

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