Onikişubat Belediyesinden vatandaşlara çadır desteği

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen deprem sonrasında belediye hizmet binasını vatandaşlara açan Onikişubat Belediyesi, bu hafta 1000 aileye çadır desteğinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediye hizmet binası başta olmak üzere bütün tesislerini depremzedelere açarak barınma ihtiyaçlarını karşılayan Onikişubat Belediyesinin, kurduğu çadır kentlerin yanı sıra kırsal mahalleler başta olmak üzere çeşitli bölgelerde çadır temin edemeyen vatandaşlar için dağıtıma başladığı belirtildi.

Binevler, Saçaklızade, Çukurhisar, Kumarlı, Tekir, Karadere, Büyüksır, Çokran, Kızıldamlar ve Dereboğazı mahallelerindeki depremzede vatandaşlara dağıtılmak üzere çadırlar teslim edildiği, çadır geldikçe devamının da dağıtılacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Onikişubat Belediyesi olarak kurduğumuz çadır kentler ve barınma alanlarımızın yanı sıra evi yıkılmış, yıkım kararı verilmiş veya ağır ve orta hasarlı konutu olan depremzede vatandaşlarımız için tedarik ettiğimiz çadırları muhtarlarımız aracılığıyla ulaştırmaya devam ediyoruz. Binevler, Saçaklızade, Çukurhisar, Kumarlı, Tekir, Karadere, Büyüksır, Çokran, Kızıldamlar ve Dereboğazı mahallelerimizde depremzede vatandaşlarımıza teslim ettik. Çadırlarımız geldikçe, mahallelerimize ulaştıracağız. Devletimiz, hiçbir vatandaşını açıkta koymamaya muktedirdir."



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