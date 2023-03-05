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Kahramanmaraş'a gelen yardım kolilerinden anlamlı notlar iliştirilmiş kumbaralar çıktı

AA

Kahramanmaraş'a gelen yardım kolilerinden anlamlı notlar iliştirilmiş kumbaralar çıktı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından başlatılan yardım seferberliği kapsamında bölgeye gönderilen malzemelerin arasından duygulandıran notlar ve yardımlar çıkıyor.

Türk Kızılay'ın Kahramanmaraş'taki lojistik merkezinde çeşitli bölgelerden gelen bağış kolilerini tasnifleyen gönüllüler, zaman zaman yardımseverlerin duygu dolu notları ve anlamlı yardımlarıyla karşılaşıyor.

Bu kapsamda açılan kolilerin içinden kumbara çıktı. Naim Efe'nin gönderdiği kumbarada, "Dualarımız sizinle, umarım ihtiyaçlarınızı görür.", bir başka kumbarada ise "Beyza Gökmen kardeşinizden sizlere, dualarımız sizinle" yazılı notlar olduğu görüldü.

Kendisini duygulandıran bu anları videoya alan Kızılay gönüllüsü Tural Şahbazlı, kumbaraları gönderen bağışçılara teşekkür etti.

Şahbazlı, AA muhabirine, "Kalpleri çok büyük olan kardeşlerimizin emanetlerini bağış birimine ulaştırdık. O esnada heyecan ve duygudan dolayı Beyza'yı da Büşra olarak okumuşum. Kendisinden de ayrıca özür diliyorum." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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