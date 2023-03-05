Kahramanmaraş'ta hasarlı binalar kontrollü yıkılıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören binaların yıkımı, kontrollü şekilde gerçekleştiriliyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerin ardından ağır hasar gören çok sayıda binadan Kahramanmaraş kent merkezi Haydar Bey Mahallesi Kurasu Bulvarı'ndaki iki bloktan oluşan Yeşilkent Sitesi'nin A bloku, ekiplerin iki saati aşkın çalışmaları sonucu kontrollü şekilde yıkıldı.

Polis ekiplerinin çevre güvenliğini almasının ardından gerçekleştirilen yıkımı, aparman sakinleri üzüntüyle izledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.