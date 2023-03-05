Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta vatandaşlara kebap ikram edildi

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta bazı kebapçılar, hayırseverlerin desteğiyle afetzedelere kebap pişirdi.

Gaziantep Umut Kervanı ve Yetimler Vakfı, Avrupa Yetim Eli ve IHO Ebrar tarafından açılan aşevi önünde tezgahlarını kuran kebapçılar, vatandaşlara dağıtılmak üzere 2 bin 500 şiş hazırladı.

Mangal ateşini hazırlayan ustalar, pişirdikleri kebapları afetzedelere ikram etti.

Kebapçılardan Habip Akdeniz, yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu.

Depremzedelerin, özellikle de çocukların mutlu olması için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Akdeniz, "Daha önce aşevimize gelerek 'Sürekli aynı yemeği yiyorum.' diyen küçük kardeşimizin sesini duyan Gaziantepli hayırsever esnafımız, duyarsız kalmadı. Esnafımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah kendilerinden razı olsun. Küçük çocuklar üzülmesin. Çocuklar hep gülsün diye bugün ikramımız oldu." ifadesini kullandı.





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