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Kahramanmaraş'ta yıkılan toptancılar sitesi Mehmetçiğin kurduğu çadırlarda hizmet verecek

AA

Kahramanmaraş'ta yıkılan toptancılar sitesi Mehmetçiğin kurduğu çadırlarda hizmet verecek

KAHRAMANMARAŞ (AA) - FATİH MEHMET KÜRKÇÜ / VEYSEL ALTUN - 6 Şubat'taki ilk depremde yıkılan kuru gıda toptancılar sitesi, askerler tarafından kurulan çadırlarda hizmet vermeye devam edecek.

Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi Odun Ambarı mevkisinde faaliyet gösteren kuru gıda toptancılarının bulunduğu site depremde yıkıldı.

Kentin bakliyat ihtiyacının karşılandığı önemli merkezlerden olan toptancılar sitesinin yeniden faaliyet gösterebilmesi için çalışmalar başlatıldı.

Bu kapsamda, Adana Komando Taburu, Çanakkale Asayiş Komando Bölüğü, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ve Bornova Komando Tugayı'ndan askerlerden oluşan 300 kişilik ekip, işletmelerin yeniden açılacağı alanın kurulmasında görev aldı.

Mehmetçik, aynı mahalledeki yaklaşık 5 dönüm alana, 112 metrekare büyüklüğünde 28 çadırı 1 günde kurdu.

Yönetim bölümü ve tuvaletlerin de yer aldığı alanda toptancılar, çakıl taş serilmesi ve son düzenlemelerin ardından hizmet vermeye başlayacak.

- "El ele verip toparlanma zamanı"

Toptancı esnafından Muaz Kılıç, AA muhabirine, askerlerin çok kısa sürede alanı hazırlamasının sevindirici olduğunu anlattı.

Depremde mallarının büyük çoğunluğunun enkaz altında kaldığını ifade eden Kılıç, "Sağ olsunlar. Açıkta kalmadık, en azından ürünlerimizi koyacak yerimiz oldu." dedi.

Kılıç, enkazdan çıkardıkları ürünleri yerleştirdiklerini belirterek, "Şikayet edecek durumumuz yok. Burada işlerimizi devam ettireceğiz. Yaklaşık 1 ay geçti depremin üzerinden. Yemeğimiz, suyumuz eksik olmadı. Hayat normale dönecek." diye konuştu.

Esnaf Mustafa Demir de kurulumda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Hepsinden Allah razı olsun. Zor günümüzde geldiler yardımcı oldular . Şimdi çok güzel yerimiz oldu. Bu bize yeter de artar. Bu milletin ağlamaya zamanı yok, el ele verip toparlanma zamanı." ifadesini kullandı.

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