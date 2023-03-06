Diyanet İşleri Başkanı Erbaş deprem üssü Kahramanmaraş'ta Berat Kandili programına katıldı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Berat Kandili dolayısıyla depremde hayatını kaybedenler için mevlit okundu.

Kahramanmaraş Belediyesi önünde hazırlanan çadır mescitte, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Programda imam hatip ve müezzinlerce Mevlid-i Şerif ile ilahiler okundu. Daha sonra kürsüye çıkan Erbaş, depremzedeler için dua etti, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Erbaş, duasında, "Allah'ım, bu büyük felaketin yaralarını sarmak için bize güç ver, bizi senden başkasına muhtaç eyleme 'Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır' ayetinin sırrınca bizlere, depremzede kardeşlerimize ve bütün milletimize kolaylıklar ihsan eyle. Evleri yıkılan, yuvaları dağılan, yakınları vefat eden kardeşlerimize sabır ve metanet ver." ifadelerini kullandı.

Ali Erbaş, depremzede vatandaşların yaralarını sarmak, acılarını hafifletmek için deprem bölgesinde canla başla gayret gösteren arama kurtarma ekipleri ile diğer görevlilere güç ve kuvvet diledi.

Vatandaşların katılım gösterdiği programa, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de katıldı.

Programın ardından Türk Kızılay gönüllülerince vatandaşlara mevlit simidi ve lokum dağıtıldı.

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