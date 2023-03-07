Kahramanmaraş'ta noterler konteynerlerde hizmet veriyor

Bu bölgelerden fay hattı geçmiyor! Türkiye'de deprem riski olmayan iller belli oldu

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta binaları zarar gören bazı noterler, vatandaşlara konteynerlerde hizmet sunuyor.

Kentte 6 Şubat'taki depremlerin ardından yaraların sarılması için çalışmalar devam ediyor.

Depremlerde binaları zarar gören bazı noterler de konteynerlerde faaliyetlerine konteynerlerde devam ediyor.

Notere gelen vatandaşlar, konteynerde işlemlerini yaptırıyor.

Trabzon Caddesi'nde kurulan konteynerde hizmet veren Kahramanmaraş 3. Noterliği Başkatibi Ejder Özkars, binalarının zarar gördüğünü belirterek, "Noterin olduğu bina üst taraftaydı. 10 gündür buradayız, konteyner alanı oluşturduk. Binamız az hasarlı ama değerlendireceğiz. Tüm olumsuzluklara rağmen çalışmalarımızı yürütmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

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