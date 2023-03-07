Tarihi Maraş Çarşısı'nda esnaf deprem sonrası kepenk açmaya başladı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - ÖZGÜN TİRAN/CİHAN DEMİRCİ - Tarihi Maraş Çarşısı'nda depremler nedeniyle bir süredir iş yerleri kapalı olan esnaf, hayatın normale dönmesi için yeniden kepenk açmaya başladı.

Dulkadiroğlu Alaüddevle Bey'in 1500'lü yıllarda taş ve ahşap kullanılarak inşa ettirdiği, 495 iş yerinden oluşan 9 girişli Tarihi Maraş Çarşısı da 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilendi.

Bu nedenle bir süredir iş yerlerini açamayan esnaftan bazıları, hasar görmeyen iş yerlerini yeniden açmaya başladı.



Bakırcı esnafından Sultan Sarıbıyık, AA muhabirine, baba mesleği bakırcılığı yıllardır sürdürdüğünü söyledi.

Depremlerin ardından bir süredir dükkanlarının kapalı kaldığını anlatan Sarıbıyık, herşeye rağmen hayatın normale dönmesi için yeniden kepenk açtıklarını kaydetti.

İki haftanın ardından dükkanlarına gelerek temizlik yaptıklarını ifade eden Sarıbıyık, "Depremden sonra da mesleğimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Aslında ben pes etmiştim ama oğlumun desteği ile devam ettirmeye çalışıyorum. Bugünümüze hamdolsun, biraz temizledik düzenledik." dedi.

Depremde 11 yakınının yaşamını yitirdiğini dile getiren Sarıbıyık, teyzesinin, kuzenlerinin, çok yakın arkadaşlarının ve sanat eserlerini yapan iki ustalarını kaybettiklerini belirtti.

Sarıbıyık, "Benim tek tesellim çocuklarımın sağ olması. Depremler nedeniyle dükkanımızda camlar kırılmış bütün malzemeler yerdeydi. Biraz toparlanmaya çalıştık. İyi olacak inşallah, umudumuz var." diye konuştu.

Esnaf Emir Özdemir, depremler nedeniyle dükkanındaki tüm malzemelerin yere düştüğünü belirtti.

Bir haftadır dükkanının açılması için temizlik çalışması yaptıklarını anlatan Özdemir, "İki haftadır kapalı kaldık. Yavaş yavaş işlerimiz de oluyor. İnsanlar da çarşıya geliyor artık, toparlanacağız bir şekilde." dedi.

Özdemir, dükkanı ilk açtığında bütün malzemelerin birbirine karıştığını gördüğünü anlatarak, hasarlarının büyük olduğunu söyledi.

"Kimisi kırılmış yamulmuş vaziyette. Yavaş yavaş yaşam normale dönüyor. İhtiyaç duyulan çaydanlık ve temel ihtiyaç olan malzemeler daha çok satılıyor." diyen Özdemir, çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.

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