Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta çiftçiler ve besiciler üretimi sürdürüyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - ÖZGÜN TİRAN/CİHAN DEMİRCİ - Bölgedeki 11 ili etkileyen 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta seracılar ve besiciler, üretimin aksamaması için faaliyetlerine devam ediyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Türkoğlu ilçesindeki üreticiler, geçimlerini sağladıkları tarım ve hayvancılık işlerini aksatmamaya çalışıyor.

Seracılığın yoğun yapıldığı Kadıoğlu Çiftliği Mahallesi'ndeki çiftçiler, afetten etkilenseler de üretimin sürekliliği için seralarda domates ve salatalık fidelerini toprakla buluşturuyor. Besiciler de koyun ve keçi sürülerini meralara çıkarıyor.

Kadığoğlu Çiftliği Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Adem Tosun, AA muhabirine, bölgede 800 dönüm kapalı alanda sebze üretimi yaptıklarını söyledi.

Depremlerin ardından devletin desteğinin sürdüğünü anlatan Tosun, üretime ara vermeden devam ettiklerini belirterek, "Şükür şu anda hiçbir sıkıntımız yok. Hayat devam ediyor, üretim yapmak zorundayız, ülkemiz ve vatanımız için. Devletimizin sürekliliği için üretim yapmak zorundayız. Bunun için sürekli üretiyoruz. İlaç ve gübre temininde sıkıntı yaşamıyoruz." diye konuştu.

Mahalledeki 270 hanenin neredeyse tamamının geçimini tarımsal üretimle sağladığını ifade eden Tosun, mayıs ayı sonunda domates ve salatalık hasadının başlayacağını kaydetti.

Tosun, üretilen sebzelerin Türkiye'nin her yerine gönderdiklerine değindi.

- "Çalışmak şart"

Serada sebze yetiştiren Sedat Fidan, depremde ilk sarsıntıda evden dışarı çıkıp canlarını kurtardıklarını belirtti.

Afetten kısa süre sonra köylerindeki seralarda üretime devam ettiklerini anlatan Fidan, "Çalışmak şart, hayat devam ediyor. Günlük olarak seralarımıza geliyoruz. Üretici arkadaşlarımızla sebzemizi diktik, onların gelişimini çocuk gibi takip ediyoruz. Şükür herhangi bir sıkıntımız yok. Allah'ım darda olanlara yardım etsin." şeklinde konuştu.

Üretici Ali Kızıl da depremden etkilendiklerini belirterek, "800 dönüm arazimiz var. Seralarımızda domates, salatalık, biber ve patlıcan yetiştirmeye çalışıyoruz. Tüm depremzedelere Allah yardım etsin." ifadesini kullandı.

Sebze yetiştiricisi Hüseyin Gür de hayat devam ettiği sürece üretmek zorunda olduklarını dile getirdi.

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