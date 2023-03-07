Kahramanmaraş'taki çadır mağaza günlük 800 depremzedeye hizmet veriyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - İZZET MAZI - HAKAN DÜNDAR - İlim Hizmet ve Yardımlaşma Vakfı (İHYA), Civil Mağazalık işbirliğiyle Kahramanmaraş'ta açılan çadır mağazada günlük 800 depremzedeye ayakkabı, kıyafet, çocuk bezi ve maması desteği sağlanıyor.

Büyüklükleri 7,7 ve 7,6 olan, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetten etkilenen 11 şehirde depremzedelere yönelik yardım faaliyetleri devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta, Sanayici ve İş Adamları Derneği (KASİAD) tarafından Egemenlik Mahallesi'nde kurulan 750 metrekarelik çadırda, İHYA ve Civil Mağazacılık, depremzedeler için alışverişin ücretsiz yapıldığı bir mağaza açtı.

Depremzedeler mağazada kimlik numaralarını ibraz ederek alışverişlerini yapabiliyor.

İHYA Vakfı Gönüllüsü Ahmet Sait Türkmenoğlu, AA muhabirine, deprem haberini alır almaz bölgeye gelerek çalışmalara başladıklarını söyledi.

Türk Kızılay ve AFAD ile giyim ve gıda çadırında gönüllü olarak çalıştıklarını belirten Türkmenoğlu, daha sonra Civil Mağazacılık firmasından malzeme ve deneyimli personel desteği alarak söz konusu mağazayı kurduklarını ifade etti.

Oluşturulan mağazada günlük 800 kişiyi misafir edip ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını anlatan Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"Her gelen depremzedenin kimlik numarasına göre 4-5 çeşit olmak üzere sınırlayıp, bazı ürünlerde daha fazla vermek kaydıyla ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Burası gönüllülük esasına göre çalışılıyor. Her depremzede gelip buradan ihtiyaçlarını karşılayabilir. Mağazayı 10 gündür çalıştırıyoruz, yaklaşık 4 bin depremzedeyi burada giydirdik. 17 bin parça malzeme vermiş olduk. Kıyafet sıkıntısı yaşamazsak bayrama kadar devam etmeyi düşünüyoruz."

Türkmenoğlu, depremzedelerin özellikle iç giyim, ayakkabı ve elbise gibi malzemelere ihtiyaç duyduğunu sözlerine ekledi.

Civil Mağazacılık Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürü Taner Çırak da Diyarbakır'dan gönüllü olarak bölgeye geldiğini ve depremzedeler için 20 kişilik ekiple hizmet verdiklerini söyledi.

Geldikleri günden itibaren mağazanın organizasyonu ve dışarıdaki düzeni organize ettiklerini aktaran Çırak, sadece personel değil, çocuk kıyafetleri, mama, bez ve tekstil ürünleri desteği de verdiklerini dile getirdi.

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