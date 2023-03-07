Kahramanmaraş'ta iş yerlerine giremeyen bazı esnaf sokakta hizmet veriyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - ALPER KORKMAZ - Kahramanmaraş'ta iş yerleri yıkılan ya da ağır hasar gören esnaf, sokak ve caddelere kurdukları tezgahlarda müşterilerine hizmet vermeye çalışıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen ve 11 ili etkileyen 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta hayat kısmen normale dönmeye başladı.

İş yerlerinde hasar olmayan bazı esnaf kepenk açarken, iş yerleri yıkılan ya da hasar gören kimi esnaf da sokaklara kurdukları tezgahlarda hizmeti sürdürüyor.

Kentte 3 kardeşiyle döner salonu işleten Serdar Bağbozan'ın iş yeri depremde yıkıldı.

Evi de hasar gördüğü için ailesiyle çadırda yaşayan Bağbozan, iş yerinden kurtardığı döner ocağıyla açık alanda kurduğu tezgahta tavuk döner satıyor.

Boğbozan, AA muhabirine depremlerde canlarını kurtardıklarına şükrettiklerini, harçlıklarını çıkartmak için koşullar zor olsa da çalışmaya başladıklarını söyledi.

En kısa zamanda dükkanını açma hayali kurduğunu dile getiren Bozboğan, "Buradaki 5. günümüz. Enkazdan tek ocağımı kurtarabildim. Ailemle çadırda kalıyoruz. Evimiz de hasar aldı." dedi.

- Sokağa seyyar fırın kurdu

Kahramanmaraş'ta 25 yıldır fırıncılık yaptığını anlatan Yusuf Samet Mintaz, iş yerinin depremde yıkıldığını söyledi.

Yıkılan fırının karşısına seyyar fırın kurduğunu, ekmek yapmaya devam ettiğini dile getiren Mintaz, "İstanbul'dan bir hayırsever bize bu fırını gönderdi. İnsanlara ekmek yapın, dağıtın diye. Yaklaşık 10 gündür dağıtıyoruz, dükkanın önündeyiz." diye konuştu.

Kebapçı Abdullah Dalkıran ise hasarlı iş yerine girmeye koktuğunu, seyyar olarak hizmet vermeye çalıştığını belirtti.

Esnaf Sefa Yeniköy, hasarlı iş yerinin önünde tatlı yapıp sattığını anlatarak, depremin şokunu atlatmaya çalıştıklarını ve bir haftadır sokakta çalıştığını ifade etti.





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