Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmaları hummalı şekilde sürüyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - CİHAN DEMİRCİ / ÖZGÜN TİRAN - Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri enkaz kaldırma çalışmaları kapsamında bugüne kadar döküm sahasına 810 bin ton moloz nakletti.

Kahramanmaraş'ta depremlerde 7 bin 305 bina yıkıldı, enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. İl genelinde 4 bin 494 bina için acil yıkım kararı verildi, bu binaların da yıkımına başlandı.

DSİ 20. Bölge Müdürlüğü ekipleri, arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından şehrin 23 noktasında enkaz kaldırma çalışmalarını hummalı şekilde sürdürüyor.

Yıkılan binaların enkazının kaldırılması için çalışma yürüten DSİ ekiplerince, molozlar iş makineleri aracılığıyla kamyonlara dolduruluyor. Molozlar daha sonra kamyonlarla döküm sahasına taşınıyor.

- Yaklaşık 2 bin 800 sefer yapıldı

DSİ 20. Bölge Müdürü Kazım Doğru, AA muhabirine, ekiplerin depremin ilk günlerinde arama kurtarma çalışmalarına destek verdiğini söyledi.

Daha sonra enkaz kaldırma çalışmalarının başlatıldığını anımsatan Doğru, Kahramanmaraş'ın Karacasu bölgesini döküm sahası olarak belirlediklerini dile getirerek, "348 kamyonla yaklaşık 2 bin 800 seferlik bir nakliye gerçekleşiyor bu bölümde. Şu ana kadar 810 bin ton enkazı bu bölgeye naklettik. 80 ekskavatör, 348 kamyon ve 11 dozerle enkaz kaldırma çalışmalarına devam etmekteyiz." dedi.

Çalışmaları kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini belirten Doğru, "Bize verilen görev burada yıkılan binaların kaldırılması. Acil yıkılacak binaların yıkılması ve kaldırılması, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından koordine edilmektedir." diye konuştu.

Doğru, DSİ ekiplerinin depremin ilk anından bu yana çalıştığını belirterek, depremin izlerini Kahramanmaraş'tan silene kadar çalışmalara devam edeceklerini dile getirdi.

Kahramanmaraşlıların yanında olduklarını vurgulayan Doğru, şunları söyledi:

"Diğer kurum ve kuruluşların destekleri var, ağırlıklı olarak DSİ'nin makineleriyle çalışmalarımızı yapıyoruz. 81 ilden makinemiz çalışmalarına devam ediyor. Bu süreçte diğer kurum ve kuruluşlarla da koordineli olarak çalışmalarımız devam etmektedir."





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