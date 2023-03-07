Depremzedelere yardım için ünlü futbolcuların imzalı formalarını satışa çıkardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremzedelere yardım için ünlü futbolcuların imzalı formalarını satışa çıkardı

AA

Depremzedelere yardım için ünlü futbolcuların imzalı formalarını satışa çıkardı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - ÖMER FARUK SALMAN - Kahramanmaraş merkezli depremlerin haberini alır almaz yaşadığı Hollanda'nın Rotterdam şehrinden arkadaşlarıyla yola çıkan ve yıkımın yaşandığı illerdeki ihtiyaçları karşılamaya gayret eden Bülent Türker, 30 yıldır biriktirdiği ünlü futbolcuların imzalı formalarından oluşan koleksiyonu da yardım faaliyetlerinde kullanmak üzere satışa çıkardı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde depremzedeleri ziyaret ederek yardım faaliyetleri yürüten Bülent Türker, AA muhabirine, Kırklareli Vizeli olduğunu ancak Hollanda'nın Rotterdam şehrinde yaşadığını söyledi.

6 Şubat'taki depremlerin haberini aldığında Gaziantep'teki arkadaşını arayarak durum hakkında bilgi aldığını ifade eden Türker, 3 arkadaşıyla birlikte depremzedelere yardım etmek üzere vakit geçirmeden yola çıktıklarını anlattı.

Deprem bölgesinde ilk olarak Gaziantep'in ilçelerini gezdiklerini, her gün bir ilçede çocuklar için bot ve mont dağıttıklarını belirten Türker, "Binlerce gence mont ve bot veriyoruz. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Soba ve battaniye dağıttığımız bölgeler oldu. Sokak hayvanlarını da besliyoruz. Gerçekten burada çok etkilendik. Kahramanmaraş'ın merkezi ve ilçelerine gittik. Adıyaman ve Malatya'da da hemen her bölgede birçok çocuğa ve aileye destekler verdik. Göksun'da kapanan bir ayakkabıcı gördük. Oradaki bütün malzemelerini satın aldık ve malzemelerini iki ilçede dağıttık." dedi.

- Alex'ten Zidane'a 15 efsanenin formaları satışta

Türker, Hollanda'da çalışmalarına destek veren 7-8 kişilik gönüllü ekiplerinin de olduğunu, burada ihtiyaçları belirlediklerini, Hollanda'daki hayırseverlerin desteğiyle temin edilen malzemelerin dağıtımını yaptıklarını aktardı.

Yardım faaliyetleri için 30 yıldır koleksiyonunu yaptığı ünlü futbolcuların imzaladığı formaları da satışa çıkardığını kaydeden Türker, şöyle devam etti:

"30 yılda ünlü futbolcuların imzasıyla biriktirdiğim 150 forma vardı bende. Alex'ten Kuyt'a, Hollanda milli takım futbolcularından Zidane'a kadar... Beşiktaşlı Rıza'nın bile forması vardı, 80'li yıllarda oynayan futbolcuların... Formaları 500 avro ile 2500 avro ortalamasında satıyoruz. Bunlarla depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Çocuklara hediye alıyorum, ailelerin gıda, su, battaniye ve soba gibi ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorum. Hem de sokak hayvanlarına destek veriyorum. Sokak canlıları da depremde çok mağdur kaldı. Bir çoğunun depremde sahipleri öldü. Onları da unutmamak lazım."

Yardımseverlere de çağrıda bulunan Türker, insanların birlik beraberlik içinde olması gerektiğini, özellikle Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da insanların birçok ihtiyaçları bulunduğunu anlatarak, "Bu bölgelerde 'İşler bitti.' demeyelim. Bu yaraların kapanması zaman alacak. Birlik beraberlik içerisinde herkesin imkanları çerçevesinde bu bölgelere yardımlarının devam etmesi gerekiyor. Çocuklara burs verelim, herkese destek olalım." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş'taki Yeşilgöz Gölü'nün rengi depremlerin ardından değişti
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'taki Yeşilgöz Gölü'nün rengi ...
Diyanet personeli Kahramanmaraş'taki depremzedeleri yalnız bırakmıyor
YEREL HABERLER Diyanet personeli Kahramanmaraş'taki depremzedeleri ...
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, son üç depremin "500 yılın en büyüğü" olduğunu söyledi
YEREL HABERLER Prof. Dr. Hasan Sözbilir, son üç depremin "500 yılın ...
Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmaları hummalı şekilde sürüyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmaları hummalı ...
Kahramanmaraş'ta iş yerlerine giremeyen bazı esnaf sokakta hizmet veriyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta iş yerlerine giremeyen bazı esnaf ...
Kahramanmaraş'taki çadır mağaza günlük 800 depremzedeye hizmet veriyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'taki çadır mağaza günlük 800 ...
Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta çiftçiler ve besiciler üretimi sürdürüyor
YEREL HABERLER Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta çiftçiler ve ...
Depremzede kardeşler, kendilerini hayata bağlayan Azerbaycanlı ekiple buluştu
YEREL HABERLER Depremzede kardeşler, kendilerini hayata bağlayan ...
Gönüllü diş hekimleri Kahramanmaraş'ta depremzedelere mobil hizmet sunuyor
YEREL HABERLER Gönüllü diş hekimleri Kahramanmaraş'ta depremzedelere ...
Tarihi Maraş Çarşısı'nda esnaf deprem sonrası kepenk açmaya başladı
YEREL HABERLER Tarihi Maraş Çarşısı'nda esnaf deprem sonrası kepenk ...
Kahramanmaraş'ta noterler konteynerlerde hizmet veriyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta noterler konteynerlerde hizmet ...
Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmaları sürdü
YEREL HABERLER Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma ...
Yıkılan evin enkazından çıkıp, eşini kurtarmış
YEREL HABERLER Yıkılan evin enkazından çıkıp, eşini kurtarmış
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kahramanmaraş´ta Berat kandili programına katıldı
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kahramanmaraş´ta Berat ...
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş deprem üssü Kahramanmaraş'ta Berat Kandili programına katıldı
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş deprem üssü ...
Depremde zarar görmeyen 3 bin 500 yıllık "Maraş Fili" korumaya alındı
YEREL HABERLER Depremde zarar görmeyen 3 bin 500 yıllık "Maraş Fili" ...
Trabzon Köprübaşı Belediyesi Afşin'e 100 ahşap konteyner kuruyor
YEREL HABERLER Trabzon Köprübaşı Belediyesi Afşin'e 100 ahşap ...
Afşin'e 6 bin kalıcı konut inşa edilecek
YEREL HABERLER Afşin'e 6 bin kalıcı konut inşa edilecek
İngiltere'den gelerek memleketi Elbistan'da depremin yaralarını sarmaya çalışıyor
YEREL HABERLER İngiltere'den gelerek memleketi Elbistan'da depremin ...
DİTİB gönüllü kadın birlikleri Kahramanmaraş'ta depremzedelerle buluştu
YEREL HABERLER DİTİB gönüllü kadın birlikleri Kahramanmaraş'ta ...
Kahramanmaraşlı depremzede Azerbaycanlı hayırseverlere müteşekkir
YEREL HABERLER Kahramanmaraşlı depremzede Azerbaycanlı ...
Çadır çadır gezip depremzedelere kahve ikram ettiler
YEREL HABERLER Çadır çadır gezip depremzedelere kahve ikram ettiler

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.